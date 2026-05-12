Стрілянина у міськраді Світловодська: деталі від поліції

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Стрілянину влаштував перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич
фото: svgr.gov.ua

У приміщенні Світловодської міської ради сталася стрілянина

У Світловодську на Кіровоградщині поліція затримала посадовця міської ради, який влаштував стрілянину безпосередньо у приміщенні мерії. У результаті інциденту двоє людей отримали поранення. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області Оксана Ковтуненко, інформує «Главком».

«Сьогодні у приміщенні міської ради перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни», – йдеться у повідомленні Світловодської міської територіальної громади.

Деталі від поліції

Як повідомили у поліції, подія сталася близько 11:48. За попередніми даними правоохоронців, конфлікт виник у кабінеті першого заступника міського голови.

  • До кабінету посадовця зайшли троє чоловіків.
  • Під час суперечки, що виникла між відвідувачами та заступником мера, останній дістав травматичний пістолет.
  • Посадовець здійснив кілька пострілів у бік опонентів.

«Попередньо встановлено, що до кабінету першого заступника міського голови зайшли троє чоловіків. Між посадовцем та відвідувачами виник конфлікт, у ході якого чоловік дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів у бік опонентів», – йдеться в повідомленні.

Перший заступник міського голови Світловодська Сергій Савич
Внаслідок стрілянини двоє чоловіків отримали поранення. Наразі ступінь тяжкості травм уточнюється.

Поліціянти затримали заступника міського голови безпосередньо на місці події. Травматичну зброю вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею – хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Що відомо про Сергія Савича

  • Сергій Савич є професійним лікарем. Має спеціалізацію з урології та лікувальної справи.
  • Савич є членом політичної партії ВО «Свобода». У 2020 році він висувався цією командою як кандидат на посаду головного лікаря Світловодської лікарні у межах передвиборчої кампанії.
  • Згідно з відкритими реєстрами, він є засновником приватних компаній «Макро» та «Нація», а також мав власну приватну медичну практику.
  • На посаду першого заступника мера Світловодська Сергій Савич був призначений наприкінці 2025 року. 

«Главком» писав, що у приміщенні Світловодської міської ради сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина отримала поранення. За інформацією міськради, стрілянину влаштував перший заступник міського голови Сергій Савич. У повідомленні зазначається, що посадовець відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та відвідувачі.

Нагадаємо, у Черкасах поліція встановила чоловіка, який відкрив стрілянину після конфлікту з дітьми. За даними правоохоронців, причиною сварки стало те, що неповнолітні зривали бузок біля його будинку. Як повідомили у поліції Черкаської області, після невдалої спроби наздогнати дітей чоловік виніс з дому пістолет та відкрив стрілянину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

