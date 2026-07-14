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Трагедія на Буковині: матір через недогляд довела 11-річного сина до смерті

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Трагедія на Буковині: матір через недогляд довела 11-річного сина до смерті
Жінці загрожує до 8 років позбавлення свободи
фото з відкритих джерел

Жінка не забезпечувала належного харчування та не зверталася до лікарів, незважаючи на інвалідність дитини

У Чернівецькій області постане перед судом 36-річна мешканка міста Кіцмань. Жінку звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов'язків та завідомому залишенні в небезпеці власного 11-річного сина з інвалідністю, що призвело до його смерті, повідомляє "Главком" з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Як встановило слідство, хлопчик мав тяжку форму інвалідності – дитячий церебральний параліч та спастичний тетрапарез, і повністю залежав від стороннього догляду. Проте матір тривалий час ігнорувала потреби дитини: не забезпечувала належного харчування та питного режиму, не надавала базового гігієнічного догляду, ігнорувала погіршення стану здоров'я дитини та вчасно не зверталася до лікарів.

Коли дитину врешті-решт госпіталізували, медики виявили у неї крайній ступінь виснаження:

«На момент госпіталізації до лікарні дитина перебувала у занедбаному стані, мала важку білково-енергетичну та поліорганну недостатність, кахексію та інші тяжкі ускладнення», – наголошують правоохоронці.

Судово-медична експертиза встановила безпосередній зв'язок між діями матері та смертю дитини. Безпосередньою причиною смерті стала легенево-серцева недостатність, викликана двобічною вірусно-геморагічною пневмонією на тлі основних хронічних діагнозів та сильного виснаження.

Фахівці наголошують, що саме відсутність догляду, голодування, тривале перебування у вимушеній нерухомій позі та несвоєчасне звернення по допомогу запустили незворотні патологічні процеси.

Слідчі поліції за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Чернівці висунули жінці обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 135 – залишення в небезпеці, та ст. 166 – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Якщо провину жінки буде доведено у суді, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, раніше Вінницький апеляційний суд змінив вирок матері, через недбалість якої дитина померла від голоду. Суд першої інстанції визнав жінку винною та призначив остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі. Прокурор не погодився з таким рішенням та звернувся з апеляційною скаргою. Суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий, призначивши жінці шість років позбавлення волі.

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Теги: суд смерть Чернівецька область дитина

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