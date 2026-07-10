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В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис.

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис.
Жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство
фото: Офіс генерального прокурора

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі

На Прикарпатті прокурори та правоохоронці запобігли спробі продажу новонародженої дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 30-річна жителька Київщини, яка вже має п’ятьох неповнолітніх дітей, ще на шостому місяці вагітності вирішила продати свого майбутнього сина. Ціну за немовля вона визначила у $20 тис.

В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис. фото 1

«Щоб приховати справжню суть «угоди», жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство. У соцмережах вона писала, що буцімто виношує чужу дитину, від якої відмовилися біологічні батьки, і шукає пару для подальшого усиновлення. На оголошення відгукнулася мешканка Івано-Франківська. Спершу вона оплатила вагітній автобусний квиток до міста, а після її приїзду – медичне обстеження, оренду квартири, продукти, ліки та передпологові витрати», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними слідства, жінка передала 10 тис. грн завдатку. 2 липня 2026 року в міському перинатальному центрі підозрювана народила здорового хлопчика. Уже наступного дня просто в палаті жінки уклали заднім числом фіктивний договір про сурогатне материнство.

«Документ мав створити видимість, що породілля нібито виношувала дитину для «генетичних батьків» і передає її на законних підставах. Фінальна передача мала відбутися 6 липня у дворі перинатального центру. Підозрювана віддала новонародженого хлопчика, отримала $20 тис. та передала розписку, що в майбутньому не матиме жодних претензій на дитину. Одразу після цього її затримали правоохоронці», – додається у повідомленні.

В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис. фото 2

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили жінці про підозру в торгівлі людьми, вчиненій щодо неповнолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі півмільйона гривень. Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі.

Окрім новонародженого сина, підозрювана має ще п’ятьох дітей. З нею проживає лише наймолодший трирічний син, четверо інших дітей мешкають із бабусею на Київщині. Долею дітей підозрюваної та захистом немовляти зараз займаються профільні служби. За даними слідства, чоловік і батьки підозрюваної знали про її намір. За місцем їхнього проживання проведено обшуки.

До слова, на Волині завершили досудове розслідування щодо 38-річної жінки, яку обвинувачують у торгівлі власною малолітньою дитиною

Теги: діти Офіс Генерального прокурора

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