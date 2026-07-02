Смерть хлопчика від голоду на Вінниччині: збільшено строк покарання матері

Суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий

Вінницький апеляційний суд змінив вирок матері, через недбалість якої дитина померла від голоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Як встановлено судом, жінка проживала разом із малолітнім сином, який мав інвалідність і повністю залежав від стороннього догляду. Дитина не могла самостійно пересуватися, розмовляти чи приймати їжу. Попри це, протягом тривалого часу мати не забезпечувала належного харчування та догляду. У грудні 2025 року хлопчик помер. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала поліорганна недостатність, що розвинулася внаслідок кахексії – крайнього виснаження організму через тривале недоїдання.

Суд першої інстанції визнав жінку винною та призначив остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі. Прокурор не погодився з таким рішенням та звернувся з апеляційною скаргою.

Справу в апеляційному порядку розглянула колегія суддів Вінницького апеляційного суду під головуванням судді Сергія Бурденюка. Колегія погодилася з доводами сторони обвинувачення та повністю задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Суд скасував вирок у частині призначеного покарання та ухвалив новий, призначивши:

за ч. 3 ст. 135 КК України – шість років позбавлення волі;

за ст. 166 КК України – чотири роки позбавлення волі.

«За сукупністю кримінальних правопорушень остаточне покарання визначено у виді шести років позбавлення волі», – наголосив суд.

Нагадаємо, про загибель хлопчика стало відомо у грудні 2025 року. Тоді генеральний прокурор повідомив, що дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці, а мати не зверталася по медичну допомогу.

До слова, суд над матір'ю завершився у березні. Тоді жінці призначили три роки позбавлення волі – мінімально можливий строк за інкримінованими статтями.

Зокрема, у справі про загибель десятирічного хлопчика з інвалідністю в селі Серебрія на Вінниччині підозру було оголошено директорці міського центру соціального обслуговування. Раніше підозри отримали ще три особи.