Убивство патрульної: на Буковині попрощалися з Таїсією Татарин (фото)

Односельчани шоковані трагедією, яка сколихнула всю Україну

Сьогодні, 6 жовтня, у селі Розтоки Чернівецької області пройшло прощання із загиблою патрульною поліцейською Таїсією Татарин. Про це повідомляє Суспільне.

У невелике гірське село приїхали сотні правоохоронців, прийшли друзі та родичі загиблої поліцейської, яка загинула під час затримання чоловіка.

Для 22-річної Таїсії Татарин це мала бути остання зміна перед відпусткою. Опісля вона планувала поїхати за кордон до чоловіка, з яким не бачилась майже рік. Під час затримання підозрюваний раптово відкрив вогонь та почав стріляти в неї та напарника – Таїсія загинула, іншого патрульного шпиталізували до реанімації.

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Односельчани шоковані трагедією, яка сколихнула всю Україну. «Наша Тая була чесна, стримана та принципова. Це був промінчик сонечка, який осявав все довкола. Тая була професіоналом своєї справи, безстрашна та віддана роботі», – розповіли односельчани Таїсії.

Нагадаємо, 3 жовтня у Чернівцях поблизу місцевої школи сталася стрілянина. Чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілів по інспекторах. 22-річна поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували.

Згодом стало відомо, що чоловіка, який розбещував дітей та вбив поліцейську у Чернівцях, затримали. Відомо, що під час затримання підозрюваний застосував зброю, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманий помер.