У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця
Іслам Османов підозрюється у шахрайстві та організації підробки документів з метою заволодіння майном вартістю 18,1 млн грн
Україна оголосила у розшук громадянина Росії (мешканця Грозного) Іслама Османова, який причетний до вчинення низки злочинів, пов’язаних із майном відомого винахідника Миколи Колбуна. Про це повідомляє «Главком».
8 травня росіянин опинився у базі розшуку МВС. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за фактами організації підробки документів та втручання в автоматизовані системи, а також заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.
За матеріалами досудового розслідування, на початку березня 2022 року після зникнення винахідника Миколи Колбуна (його у невідомому напряму викрали військовослужбовці РФ під час окупації Бучі Київської області), з яким товаришував Османов, знайома науковця Анна Мірошниченко вирішила заволодіти його майном. Ішлося про будинок у Бучі, дві квартири та офіс у Києві загальною вартістю 18,1 млн грн. Мірошниченко залучила росіянина Іслама Османова для реалізації злочинного плану.
Слідство стверджує, що Османов та Мірошниченко підробили заповіт начебто від імені Миколи Колбуна (втручання у Спадковий реєстр відбулося завдяки електронному ключу державного нотаріуса) та запустили процедуру продажу столичного офісу Колбуна.
Крім того, пара пособників ввела в оману близьких родичів винахідника, видаючи порятунок зниклого безвісти Колбуна. Зокрема, було вигадано легенду про перебування науковця у військово-польовому госпіталі Гомеля (діагноз, озвучений чеченцем родині відомого академіка, звучав жахливо: прострілена щелепа, поламані ребра, інфаркт та запалення легень). А згодом Османов запевнив близьких, що перевіз Миколу Дмитровича на лікування до Австрії, де 8 жовтня 2022 року той «помер».
На брехню Османова сліпо повелися, наприклад, земляки Колбуна з Волині, звідки вчений родом. Міжнародне громадське об’єднання «Волинське Братство» в цей же день розмістило допис-некролог, у якому висловило жаль, що, «вважаючи на вік і характер поранень, Миколу Дмитровича не вдалось врятувати».
Те, що історії Османова про лікування та смерть Колбуна в Австрії, є суцільними вигадками, спростовують й офіційні дані консульських відомств України у Білорусії та Австрії. Їх у березні 2023 року отримав бізнес-партнер Колбуна Василь Байцим. Документи свідчать: Микола Колбун не перебував на території Білорусі, а в Австрії не фіксувався факт його смерті.
Як з’ясував «Главком», станом на середину квітня 2026 року, слідство вело розслідування за кількома епізодами: жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу), замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ч. 2 статті 15 ч. 2 статті 28 ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу), підроблення документів (ч. 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу) і втручання в інформаційні системи (ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу).
Правоохоронцям вдалося вийти на слід: наприкінці березня підозри отримали давня знайома Колбуна, підприємниця Анна Мірошниченко та її співмешканець Євгеній Хижняк. Заочну підозру оголошено Ісламу Османову, уродженцю Чечні.
