У Бучі на початку вторгнення зник відомий винахідник. Слідство оголосило у розшук чеченця

Іслам Османов підозрюється у шахрайстві та організації підробки документів з метою заволодіння майном вартістю 18,1 млн грн

Україна оголосила у розшук громадянина Росії (мешканця Грозного) Іслама Османова, який причетний до вчинення низки злочинів, пов’язаних із майном відомого винахідника Миколи Колбуна. Про це повідомляє «Главком».

8 травня росіянин опинився у базі розшуку МВС. Він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за фактами організації підробки документів та втручання в автоматизовані системи, а також заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

За матеріалами досудового розслідування, на початку березня 2022 року після зникнення винахідника Миколи Колбуна (його у невідомому напряму викрали військовослужбовці РФ під час окупації Бучі Київської області), з яким товаришував Османов, знайома науковця Анна Мірошниченко вирішила заволодіти його майном. Ішлося про будинок у Бучі, дві квартири та офіс у Києві загальною вартістю 18,1 млн грн. Мірошниченко залучила росіянина Іслама Османова для реалізації злочинного плану.

Уродженцю Чечні Ісламу Османову 24 березня заочно повідомлено про підозру

Слідство стверджує, що Османов та Мірошниченко підробили заповіт начебто від імені Миколи Колбуна (втручання у Спадковий реєстр відбулося завдяки електронному ключу державного нотаріуса) та запустили процедуру продажу столичного офісу Колбуна.

Крім того, пара пособників ввела в оману близьких родичів винахідника, видаючи порятунок зниклого безвісти Колбуна. Зокрема, було вигадано легенду про перебування науковця у військово-польовому госпіталі Гомеля (діагноз, озвучений чеченцем родині відомого академіка, звучав жахливо: прострілена щелепа, поламані ребра, інфаркт та запалення легень). А згодом Османов запевнив близьких, що перевіз Миколу Дмитровича на лікування до Австрії, де 8 жовтня 2022 року той «помер».

На брехню Османова сліпо повелися, наприклад, земляки Колбуна з Волині, звідки вчений родом. Міжнародне громадське об’єднання «Волинське Братство» в цей же день розмістило допис-некролог, у якому висловило жаль, що, «вважаючи на вік і характер поранень, Миколу Дмитровича не вдалось врятувати».

Те, що історії Османова про лікування та смерть Колбуна в Австрії, є суцільними вигадками, спростовують й офіційні дані консульських відомств України у Білорусії та Австрії. Їх у березні 2023 року отримав бізнес-партнер Колбуна Василь Байцим. Документи свідчать: Микола Колбун не перебував на території Білорусі, а в Австрії не фіксувався факт його смерті.

Як з’ясував «Главком», станом на середину квітня 2026 року, слідство вело розслідування за кількома епізодами: жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу), замах на шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ч. 2 статті 15 ч. 2 статті 28 ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу), підроблення документів (ч. 3, 4 статті 358 Кримінального кодексу) і втручання в інформаційні системи (ч. 3 статті 362 Кримінального кодексу).

Правоохоронцям вдалося вийти на слід: наприкінці березня підозри отримали давня знайома Колбуна, підприємниця Анна Мірошниченко та її співмешканець Євгеній Хижняк. Заочну підозру оголошено Ісламу Османову, уродженцю Чечні.