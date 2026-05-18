Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій

Вашингтон нібито допускає тимчасове послаблення нафтових обмежень та продовження частини ядерної діяльності Тегерана.

США можуть піти на нові поступки Ірану в межах переговорів щодо ядерної програми, включно з тимчасовим пом’якшенням санкцій проти іранської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times of Israel.

За даними видання, високопоставлене джерело в Ірані заявило, що Вашингтон продемонстрував певну гнучкість у питанні продовження обмеженої мирної ядерної діяльності Ірану.

Йдеться про діяльність під контролем Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Крім того, напівофіційне іранське агентство Tasnim із посиланням на джерело, близьке до переговорної групи Тегерана, повідомило, що США нібито готові тимчасово заморозити нафтові санкції на період переговорного процесу.

За інформацією агентства, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США може видавати спеціальні дозволи для тимчасового пом’якшення санкцій під час діалогу між сторонами.

Також повідомляється, що Іран передав Вашингтону через Пакистан нову пропозицію із 14 пунктів. За словами джерел, Тегеран зосередив увагу на питаннях припинення війни, відкриття Ормузької протоки та скасування морських санкцій.

Водночас найбільш суперечливі питання – ядерна програма Ірану та збагачення урану. Сторони поки вирішили перенести на наступні етапи переговорів. Саме тема збагачення урану залишається головною перешкодою для можливого укладення нової угоди між США та Іраном.

Нагадаємо, що Іран готовий до переговорів зі Сполученими Штатами лише за умови «серйозності» намірів Вашингтона. За словами глави іранського МЗС, Тегеран не довіряє США через «суперечливі сигнали» з боку американської влади.