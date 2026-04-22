Відомий винахідник зник у Бучі. Фейкові спадкоємці оформили на себе майно на мільйон доларів

Ростислав Вонс
Микола Колбун — академік Української та Європейської академій наук, фахівець з біоінженерії, який входив до рейтингів найвпливовіших українців
фото: Володимир Коскін

Справжнього заповіту Миколи Колбуна не існувало. Його створили фіктивно заднім числом

Група осіб організувала підтасовку документів та втрутилася у державні реєстри з метою оформлення права на розпорядження майном та активами відомого винахідника Миколи Колбуна, зниклого в окупованій Бучі у березні 2022 року. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Винахідник Колбун зник у Бучі, «переписав» майно на аферистів і «помер» в Австрії. Детектив з чеченським слідом».

«Главком» отримав ексклюзивну інформацію про гучну аферу. Як повідомляли правоохоронні органи, наприкінці березня підозри отримали давня знайома Колбуна, підприємниця Анна Мірошниченко та її співмешканець Євгеній Хижняк. Заочну підозру оголошено Ісламу Османову, уродженцю Чечні. Нині Османов живе в Австрії під іменем Діма Нойберг. У матеріалах справи Османова називають товаришем і бізнес-партнером Колбуна.
 
У розмові з виданням троюрідна племінниця Колбуна, міська голова Ірпеня у 2006-2007 роках Мирослава Свистович розповіла, що Анна Мірошниченко вела підприємницьку справу. Жінка орендувала офіс на Ярославому Валу – у будівлі, де також працював Микола Колбун. Саме там вони і зблизилися.

«Аня мала на нього (Колбуна – «Главком») вплив, а він прислухався до її порад. У бізнесі вона була для нього авторитетом. Також мені відомо, що він зберігав у Анни запасні ключі від свого офісу. Тому вона мала доступ до всього, що було в його офісі – в нього багато інформації зберігалося в комп’ютері. Після зникнення Миколи Дмитровича вона цим скористалася», – вважає Свистович.

Інший ключовий фігурант, чеченець Іслам Османов постійно тримав зв’язок із вченим Колбуном. Пізніше стало відомо, що Іслам Османов імітував порятунок Колбуна після деокупації. Він придумав легенду про перебування винахідника у військово-польовому госпіталі Гомеля (діагноз, озвучений чеченцем родині відомого академіка, звучав жахливо: прострілена щелепа, поламані ребра, інфаркт та запалення легень). А згодом запевнив, що перевіз Миколу Дмитровича на лікування до Австрії, де 8 жовтня 2022 року той «помер».

Спроби переписати майно Колбуна припали на 2023 рік. Співмешканець Мірошниченко Євгеній Хижняк підшукав людей, котрі підробили заповіт і внесли відповідні відомості до спадкового реєстру. Як свідчать дані судового реєстру, за основу було взято чужий заповіт від 8 травня 2020 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

«Справжнього заповіту Миколи Колбуна не існувало взагалі. Він був фіктивно створений. Аферисти настільки творчо підійшли до цієї справи, що застосовували лазер для видалення оригінального підпису у заповіті», – повідомив «Главкому» співрозмовник у правоохоронних органах.
У підробленому документі, за версією слідства, спільник Мірошниченко замість Колбуна поставив підпис і написав: «Цей заповіт прочитаний мною уголос і відповідає моїй волі».

Аби перевірити автентичність підпису Колбуна, слідству довелося брати роздруківки телефонних дзвінків винахідника і співставляти його перебування в цей день з місцем реєстрації заповіту. Як виявилося, Колбун того дня взагалі був за межами столиці. Допитаний нотаріус визнав, що заповіт від 8 травня 2020 року, складався на інших осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у Мірошниченко копію фейкового заповіту. За її словами, про існування цього «документа» їй сповістив Іслам Османов, він і переслав копію «спадкоємиці». Також слідчим Анна повідомила, що не перебуває у родинних зв’язках з Миколою Колбуном, але підтвердила, що підтримувала з ним близькі дружні стосунки.

Фактом є і те, що протягом 2023 року підозрювана Мірошниченко через суди намагалася визнати Колбуна померлим, щоб вступити у спадщину. Але безуспішно. Шевченківський районний суд Києва не повірив «спадкоємиці» і відмовив у відкритті справи, зазначивши: такий спір (щодо спадщини академіка – «Главком») має розглядатися за участю інших спадкоємців. Зловмисникам не вдалося реалізувати аферу «у зв’язку із викриттям правоохоронними органами їхніх неправомірних дій», йдеться у матеріалах справи.

За інформацією джерел «Главкома» у правоохоронних органах, наразі перевіряється причетність до перелічених кримінальних правопорушень близько двох десятків осіб.

У Дарницькому районі Києва конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, є поранений
Відомий винахідник зник у Бучі. Фейкові спадкоємці оформили на себе майно на мільйон доларів
