ЄС взяв курс на викорінення бідності: представлено нову стратегію

Іванна Гончар
ЄС хоче викорінити бідність до 2050 року
фото з відкритих джерел

Європа оголосила масштабний план боротьби з бідністю та бездомністю

Європейська комісія представила першу в історії ЄС масштабну стратегію боротьби з бідністю та соціальною ізоляцією. Брюссель має намір повністю викорінити крайню бідність у Євросоюзі до 2050 року. Про це пише euronews, передає «Главком».

За словами віцепрезидентки Єврокомісії Роксани Минзату, сьогодні під загрозою бідності або соціальної ізоляції перебувають близько 92,7 млн людей, а це майже кожен п’ятий житель ЄС. Особливо складна ситуація серед молоді, одиноких батьків та дітей.

У Єврокомісії визнають, що виконати план буде непросто. До 2030 року ЄС планував вивести з бідності щонайменше 15 млн людей, однак наразі вдалося допомогти лише 3,7 млн.

Нова стратегія передбачає покращення доступу до освіти, медицини, житла та соціальних послуг. Окрему увагу планують приділити боротьбі з бездомністю, підтримці людей з інвалідністю та допомозі дітям із малозабезпечених сімей.

Також у деяких країнах тестуватимуть спеціальну цифрову «карту дитячих гарантій», яка дозволить державам швидше знаходити дітей у складних життєвих обставинах і надавати їм необхідну допомогу.

Водночас окремого бюджету для реалізації програми поки не передбачено. У Брюсселі заявили, що планують використовувати вже наявні соціальні фонди та фінансування ЄС.

Як повідомлялось, у Великій Британії майже 7 млн людей перебувають у стані «дуже глибокої бідності», що є найвищим показником за останні три десятиліття. 

