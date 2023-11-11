Міноборони вигадало, як покласти край крадіжкам пального для ЗСУ

Влада запроваджує маркування пального

Постачальникам потрібно буде маркувати дизель та бензин, призначені для Збройних сил України. Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Щоб зменшити кількість випадків крадіжок, у дизельне пальне буде додано фарбник яскраво-червоного кольору. Постачання такого маркованого пального Міноборони планує налагодити вже наступного тижня. До ЗСУ марковане дизпаливо потрапить наприкінці листопада.

«Маркування дає можливість ідентифікувати та відслідковувати пальне, яке було закуплено винятково для потреб ЗСУ, та зменшує можливість його незаконного продажу. Крім того, визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального. Якість пального для військової техніки має надважливе значення», – пояснило відомство.

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Як зазначається, промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник. Навіть якщо його розбавити дуже сильно, дизельне пальне буде менш червоного або рожевого кольору.

Водночас для бензину буде впроваджено свій барвник – зеленого кольору. Міноборони додало, що в результаті нововведення ціна на дизель та бензин не зміниться.

Нагадаємо, що у вересні суд арештував земельну ділянку, будинок, автівки та 5,5 млн грн запорізького полковника ДСНС. Фігурант, за даними слідства, під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області.