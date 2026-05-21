У Харкові водій Audi збив двох пішоходів: хлопець загинув

Внаслідок ДТП загинув 18-річний хлопець, дівчину госпіталізували

У Немишлянському районі Харкова поліція з’ясовує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 20 травня близько 21:30 на проспекті Героїв Харкова. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Харківської області.

За попередніми даними правоохоронців, 38-річний водій автомобіля Audi скоїв наїзд на двох людей, які переходили проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

фото: поліція Харківської області

Внаслідок аварії загинув 18-річний хлопець. Також травми отримала жінка, яку госпіталізували до медичного закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група, й наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Як відомо, у селищі Тиврів на Вінниччині 15-річний водій мопеда Honda збив 13-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину. Це сталося 19 травня.

«Унаслідок ДТП потерпіла отримала травми та після надання медичної допомоги відпущена додому. Керманич мопеда освідований – тверезий», – йдеться у повідомленні поліції Вінницької області.

Нагадаємо, у селищі Димер на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок ДТП загинув чоловік, постраждала жінка.

«Сьогодні о 13:37 до служби порятунку Вишгородського району надійшло повідомлення про ДТП в селищі Димер на вул. Шевченка. По прибуттю рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів», – йдеться у повідомленні ДСНС Київщини.