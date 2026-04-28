Окупанти атакували Харків: виникла пожежа

Іванна Гончар
Дрони атакували Харків
На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак

Увечері, 28 квітня, російські окупаційні війська двічі атакували місто безпілотниками. Удари зафіксували в різних районах. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Перший удар стався у Немишлянському районі.

«Окупанти вдарили БпЛА у проїжджу частину. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Згодом зафіксували ще один «приліт» в Основ’янському районі міста.

«Удар ворожим безпілотником. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила», – повідомив він.

На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак.

Як повідомлялось, 28 квітня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Читайте також

Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
Масована атака на Україну, розмова Зеленського з переговорниками США. Головне за 1 квітня 2026
1 квiтня, 21:12
Наталія наголошує, що утримання такої тварини вимагає значних ресурсів і терпіння
Харків’янка прославилася завдяки домашній мавпочці
5 квiтня, 19:15
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
5 квiтня, 07:27
Родичі пенсіонерки почули її крики та швидко винесли із задимленого приміщення
У Вінниці електроковдра ледь не спопелила оселю пенсіонерки
13 квiтня, 13:01
Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН
Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак
14 квiтня, 21:15
Наслідки дронової атаки у Подольському районі Києва
Обстріл столиці 16 квітня: поліція оприлюднила кадри з місць влучань
16 квiтня, 08:46
У результаті пожежі на парковці вигоріло близько 60 машин
Удар по автосалонах на Степана Бандери: загинули двоє охоронців, знищено 60 машин (відео)
16 квiтня, 11:16
Встановлюються всі обставини події та інші особи, які можуть бути причетні до злочину
Справа про катування і стрілянину в Харкові: працівники ТЦК отримали підозру
22 квiтня, 15:58
Грошей за виконане «завдання» зловмисник так і не отримав
Підпал авто бійця Третього армійського корпусу у столиці: поліція затримала зловмисника
23 квiтня, 17:19

Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 квітня 2026. Зведення Генштабу
Ворог атакував безпілотниками рятувальників у Марганці (відео)
Ворог атакував безпілотниками рятувальників у Марганці (відео)
Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
Очільник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції втратив посаду
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Україна готується відкрити експорт зброї, Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію. Головне за 28 квітня 2026
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені
Дніпропетровщина під ударом ворога, є загиблі та поранені

Збірна Німеччини відклала оголошення складу на Чемпіонат світу 2026
Вчора, 19:55
Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині
Вчора, 18:58
Французький актор Жан Рено видав роман про викрадення українських дітей до РФ
Вчора, 18:55
Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Вчора, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Вчора, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Вчора, 16:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
