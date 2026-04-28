Окупанти атакували Харків: виникла пожежа

Увечері, 28 квітня, російські окупаційні війська двічі атакували місто безпілотниками. Удари зафіксували в різних районах. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише «Главком».

Перший удар стався у Немишлянському районі.

«Окупанти вдарили БпЛА у проїжджу частину. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Згодом зафіксували ще один «приліт» в Основ’янському районі міста.

«Удар ворожим безпілотником. За попередньою інформацією, спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих не надходила», – повідомив він.

На місцях працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки атак.

Як повідомлялось, 28 квітня на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Противник завдав 55 авіаційних ударів та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім того, противник залучив для ураження 5272 дрони-камікадзе та здійснив 2091 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.