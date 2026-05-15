У Харкові викрито блогерку на продажі ввезених для ЗСУ автомобілів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Правоохоронці інкримінують автоблогерці контрабанду автомобілів
фото: Офіс генерального прокурора
Упродовж декількох років блогерка регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу

У Харкові правоохоронці затримали 27-річну автоблогерку Анну Крівуц. Їй інкриміновано контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора та харківське медіа «Накипіло».

Як зазначає Генпрокуратура, упродовж січня 2024 – травня 2026 року блогерка, яка очолює благодійний фонд, регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для військових, щоб уникнути сплати митних платежів. Однак замість передачі авто ЗСУ вона продавала їх приватним клієнтам.

На балансі благодійного фонду, засновницею якого є блогерка, перебувають 379 автомобілів
фото: Офіс генерального прокурора

«Блогерка особисто координувала весь процес – від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу в Україні. Оголошення про продаж розміщувала у своєму телеграм-каналі, а кошти від реалізації привласнювала», – вказано в заяві.

Повідомляється, що слідчі задокументували контрабанду цілого автопарку, серед яких позашляховики та мікроавтобуси. Загальна ринкова вартість лише дев’яти встановлених авто перевищує 1,6 млн грн.

За даними слідства, замість передачі авто ЗСУ блогерка продавала їх приватним клієнтам
фото: Офіс генерального прокурора

Офіс генпрокурора повідомив, що на балансі благодійного фонду «Лінія фронту», засновницею якого є блогерка, перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються.

Правоохоронці затримали жінку 12 травня. Їй оголошено підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України).

Слідчі задокументували контрабанду цілого автопарку, серед яких позашляховики та мікроавтобуси
фото: Офіс генерального прокурора

Під час обшуку на майданчику, де зберігались автомобілі для демонстрації потенційним покупцям, вилучили шість авто. Розв’язується питання про накладення на них арешту.

За даними адвоката підозрюваної Юрія Кубая, 15 травня суд звільнив Анну Крівуц з-під варти під зобов’язання внести 960 тис. грн застави протягом п’яти днів.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує процедури, які потрібно пройти іноземним волонтерам для перебування в Україні. Закон передбачає тимчасове пом’якшення візових вимог для визначених категорій іноземців та осіб без громадянства, які прибувають в Україну з гуманітарною або волонтерською метою. Він дозволить залучати кваліфікованих іноземних фахівців для допомоги Україні й звільняє їх від необхідності виїжджати за кордон для оформлення документів.

Теги: Харків корупція в Україні Офіс Генерального прокурора блогер автомобіль

