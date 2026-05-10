Удар по Мерефі 4 травня: зросла кількість загиблих
Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка
Внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня кількість загиблих зросла до дев'яти людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».
Дев'ятою жертвою російського удару став чоловік, який отримав поранення того дня.
«На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя», йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули миттєво на місці влучання
Читайте також:
Коментарі — 0