Удар по Мерефі 4 травня: зросла кількість загиблих

Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка

Внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня кількість загиблих зросла до дев'яти людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Дев'ятою жертвою російського удару став чоловік, який отримав поранення того дня.

фото: Харківська обласна прокуратура

«На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя», йдеться у повідомленні.

фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули миттєво на місці влучання