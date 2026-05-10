Удар по Мерефі 4 травня: зросла кількість загиблих

Іванна Гончар
4 травня росіяни завдали ракетного удару по місту Мерефа Харківського району
фото: Харківська обласна прокуратура

Лікарі до останнього боролися за життя чоловіка

Внаслідок ворожого ракетного удару по Мерефі 4 травня кількість загиблих зросла до дев'яти людей. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише «Главком».

Дев'ятою жертвою російського удару став чоловік, який отримав поранення того дня.

фото: Харківська обласна прокуратура

«На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, який дістав поранень під час атаки. Лікарі до останнього боролися за його життя», йдеться у повідомленні.

фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, речниця облпрокуратури Валерія Чиріна, четверо людей загинули миттєво на місці влучання

