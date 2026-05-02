Атака на Харків: влада повідомила наслідки

Для містян влаштували пункт незламності та пункт обігріву
фото: ДСНС

Дрон не здетонував у багатоповерхівці Шевченківського району і це врятувало від більших наслідків

У ніч проти 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками, влучання зафіксовано щонайменше у трьох районах міста – Шевченківському, Холодногірському та Салтівському. Наслідки атаки повідомила місцева влада та ДСНС, пише «Главком».

фото: ДСНС

Найбільш серйозний удар стався у Шевченківському районі: дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Унаслідок цього постраждали троє людей – 23-річний чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований, ще двоє (25-річний чоловік і 77-річна жінка) зазнали гострої реакції на стрес.

фото: ДСНС

У Холодногірському районі безпілотник влучив у автомобілі – два знищено, ще сім пошкоджено, на місці виникла пожежа. У Салтівському районі після обстрілу біля житлового будинку виявили уламки дрона, там обійшлося без постраждалих.

фото: ДСНС

За даними рятувальників, у багатоповерхівці дрон не здетонував, що дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. На місцях ударів працювали всі екстрені служби.

Як повідомлялось, уламок «шахеда» влетів у квартиру харків’янина. Дрон не здетонував. Це врятувало життя мешканцю багатоповерхівки.

