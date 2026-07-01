У Кривому Розі викрили наркогрупу з доходом близько 30 млн грн

Серед фігурантів справи – четверо цивільних осіб та двоє військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби

Підзри отримали шестеро учасників організованої групи. Вони, за даними слідства, займали збутом наркотичних засобів і психотропних речовин через Telegram, пише «Главком».

Слідством встановлено, що організатором схеми був мешканець Кривого Рогу. У вересні 2025 року він вибудував систему збуту метадону та метамфетаміну, розподілив ролі між учасниками та залучив постачальника, адміністраторів Telegram-каналів, фасувальників і «закладників».

Наркотики та психотропи фасували на разові дози, після чого передавали «закладникам» для розміщення по місту. Гроші покупці перераховували на банківські картки.

«Замовлення приймали через Telegram. У месенджері учасники координували роботу, використовували умовні позначення та передавали покупцям інформацію про місця «закладок». За попередніми даними, щомісячний прибуток групи становив близько 3 млн грн, а загальний дохід за час діяльності міг сягати приблизно 30 млн грн.», – йдеться у матеріалах справи.

Правоохоронці задокументували діяльність угруповання та провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів і в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучено метадон, метамфетамін, A-PVP, канабіс, екстазі та інші психотропні речовини. Також знайдено гранату РГ-42, автомобіль, 5 300 доларів США, 21 мобільний телефон, банківські картки, електронні ваги, SIM-картки, засоби фасування, чорнові записи та інші докази.

Орієнтовна вартість вилучених речовин на «чорному ринку» становить близько 100 тис. грн.

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Усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України фото Офісу Генпрокурора

За клопотанням прокурора суд обрав координатору запобіжний захід – тримання під вартою без права застави, трьом учасникам - тримання під вартою із визначенням застави, ще двом - цілодобовий домашній арешт. Ще одного учасника групи шукають.

Раніше «Главком» розповідав про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили перший етап масштабної спецоперації «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».