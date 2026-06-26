Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання кокаїну до столиці (фото)

35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував психотропні та наркотичні речовини

Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 3 млн грн

Правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

В рамках проведення другого етапу антинаркотичної спецоперації «Рубікон» оперативники управління боротьби з наркозлочинністю главку поліції Києва спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю та слідчими Дарницького управління поліції викрили чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків до Києва з-за кордону.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував на вибір різні психотропні та наркотичні речовини. Продаж здійснював особисто «з рук у руки», а розрахунок за «товар» приймав як у готівковій, так і в безготівковій формі – з використанням банківських карток та криптовалютних гаманців.

35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував психотропні та наркотичні речовини фото: поліція Києва

фото: поліція Києва

Переписка з замовниками фото: поліція Києва

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним чергової партії кокаїну з однієї з країн Європи через поштове відправлення.

Під час обшуку його квартири також було виявлено: альфа-PVP, канабіс, кратом, ЛСД та кондитерські вироби з вмістом канабісу. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 3 млн грн.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили перший етап масштабної спецоперації «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».