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Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання кокаїну до столиці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання кокаїну до столиці (фото)
35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував психотропні та наркотичні речовини
фото: поліція Києва/Facebook

Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 3 млн грн

Правоохоронці затримали чоловіка, який налагодив канал постачання кокаїну до Києва з однієї з країн Європи.  За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

В рамках проведення другого етапу антинаркотичної спецоперації «Рубікон» оперативники управління боротьби з наркозлочинністю главку поліції Києва спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю та слідчими Дарницького управління поліції викрили чоловіка, який налагодив канал постачання наркотиків до Києва з-за кордону.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував на вибір різні психотропні та наркотичні речовини. Продаж здійснював особисто «з рук у руки», а розрахунок за «товар» приймав як у готівковій, так і в безготівковій формі – з використанням банківських карток та криптовалютних гаманців.

35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував психотропні та наркотичні речовини
35-річний киянин адміністрував закритий канал у месенджері, де пропонував психотропні та наркотичні речовини
фото: поліція Києва
Правоохоронці перекрили міжнародний канал постачання кокаїну до столиці (фото) фото 1
фото: поліція Києва
Переписка з замовниками
Переписка з замовниками
фото: поліція Києва

Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним чергової партії кокаїну з однієї з країн Європи через поштове відправлення.

Під час обшуку його квартири також  було виявлено: альфа-PVP, канабіс, кратом, ЛСД та кондитерські вироби з вмістом канабісу. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить близько 3 млн грн. 

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, вчинене в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час слідства суд обрав ділку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці здійснили перший етап масштабної спецоперації «Рубікон». Проведено понад 500 обшуків на території 21 регіону держави. У ході документування злочинної діяльності викрито чотири організованих груп та злочинну організацію, які спеціалізувалися на виготовленні та поширенні синтетичних катинонів – alpha-PVP, амфетаміну, метамфетаміну та мефедрону. Зловмисники побудували повний цикл нелегального «виробництва» – від контрабандного постачання прекурсорів з країн Європейського Союзу до синтезу та збуту психотропів кінцевим «споживачам».

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Теги: Київ наркотики поліція

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