У Запоріжжі затримано стрільця, який поранив двох людей з пістолета

glavcom.ua
Двох потерпілих з вогнепальними пораненнями госпіталізовано
фото з відкритих джерел/ілюстративне

П’яна стрілянина біля магазину в Запоріжжі звершилася госпіталізацією підлітка і чоловіка

Вечір 7 травня у Шевченківському районі Запоріжжя завершився госпіталізацією двох людей. Побутова сварка в одному з місцевих магазинів переросла у вуличну бійку, під час якої 41-річний чоловік застосував вогнепальну зброю. Затримати зловмисника допоміг оперативник карного розшуку, який опинився поруч у свій позаробочий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запоріжжя.

Інцидент розпочався близько 21:00 у приміщенні торговельного закладу. Чоловік 1983 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився зухвало та провокував конфлікт з іншими покупцями. Суперечка продовжилася на вулиці, де між фігурантом та трьома опонентами зав’язалася бійка.

У розпал сутички чоловік дістав пістолет і здійснив серію пострілів у бік своїх опонентів. Внаслідок стрілянини постраждали двоє людей: 17-річний підліток та 33-річний чоловік. Обох госпіталізовано з вогнепальними пораненнями.

Стрільця вдалося схопити миттєво. Першим на звуки пострілів зреагував оперативник карного розшуку, який проходив повз. Попри відсутність на зміні, поліцейський перехопив правопорушника та утримував його до прибуття наряду поліції. Як з’ясувалося пізніше, затриманий є військовослужбовцем.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, російські окупаційні війська здійснили одну з наймасштабніших атак на Запорізьку область за останній час. Під вогнем опинилися майже 50 населених пунктів. Використовуючи авіацію, сотні дронів та важку артилерію, ворог спричинив руйнування та жертви серед мирного населення.

Теги: Запоріжжя поліція стрілянина

