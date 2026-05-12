Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений

Поліція проводить затримання після інциденту зі стріляниною у міськраді

У міськраді заявили, що перший заступник мера відкрив вогонь у будівлі виконкому

У приміщенні Світловодської міської ради сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Світловодської міської ради.

❗️ Кадри стрілянини у Світловодській міськраді опублікував сам Сергій Савич, який, за даними міськради, відкрив вогонь.



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 12, 2026

За інформацією міськради, стрілянину влаштував перший заступник міського голови Сергій Савич. У повідомленні зазначається, що посадовець відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та відвідувачі.

«Внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей. Відомо про постраждалого – одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї», – йдеться у заяві.

Потерпілому надають медичну допомогу. У міськраді також заявили, що перед інцидентом Сергій Савич нібито поводився агресивно, висловлював погрози та використовував нецензурну лексику на адресу секретаря міської ради Максима Бакуменка.

Частину конфлікту, як стверджують у мерії, посадовець транслював у прямих ефірах у соцмережах. Після стрілянини до будівлі міської ради викликали поліцію та швидку допомогу.

Наразі правоохоронці проводять затримання та невідкладні слідчі дії. «Світловодська міська рада наголошує: застосування зброї у адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими», – заявили у міськраді. У мерії також закликали правоохоронні органи надати офіційну правову оцінку інциденту. Обставини події встановлюються.

