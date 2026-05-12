Стрілянина у міськраді на Кіровоградщині: є поранений

Єгор Голівець
фото: svgr.gov.ua

У міськраді заявили, що перший заступник мера відкрив вогонь у будівлі виконкому

У приміщенні Світловодської міської ради сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина отримала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Світловодської міської ради.

За інформацією міськради, стрілянину влаштував перший заступник міського голови Сергій Савич. У повідомленні зазначається, що посадовець відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та відвідувачі.

«Внаслідок цих дій було поставлено під загрозу життя та здоров’я людей. Відомо про постраждалого – одна з осіб отримала поранення з травматичної зброї», – йдеться у заяві.

Потерпілому надають медичну допомогу. У міськраді також заявили, що перед інцидентом Сергій Савич нібито поводився агресивно, висловлював погрози та використовував нецензурну лексику на адресу секретаря міської ради Максима Бакуменка.

Частину конфлікту, як стверджують у мерії, посадовець транслював у прямих ефірах у соцмережах. Після стрілянини до будівлі міської ради викликали поліцію та швидку допомогу.

Наразі правоохоронці проводять затримання та невідкладні слідчі дії. «Світловодська міська рада наголошує: застосування зброї у адміністративній будівлі, погрози та створення небезпеки для людей є абсолютно неприпустимими», – заявили у міськраді. У мерії також закликали правоохоронні органи надати офіційну правову оцінку інциденту. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Черкасах поліція встановила чоловіка, який відкрив стрілянину після конфлікту з дітьми. За даними правоохоронців, причиною сварки стало те, що неповнолітні зривали бузок біля його будинку.

Як повідомили у поліції Черкаської області, після невдалої спроби наздогнати дітей чоловік виніс з дому пістолет та відкрив стрілянину. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили особу стрільця — ним виявився 57-річний житель Черкас. У чоловіка вилучили пістолет та склали адміністративний протокол за статтею «Дрібне хуліганство». Матеріали справи передали до суду.

