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У Львові військовий на смерть збив жінку на пішохідному переході

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Львові військовий на смерть збив жінку на пішохідному переході
Обставини аварії встановлюються
фото: ДБР

Жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході

Вранці, 10 липня, у Львові на вулиці Городоцькій водій авто збив на смерть жінку, яка переходила дорогу. Правоохоронці встановили, що за кермом машини був військовослужбовець. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що ДТП трапилась о 8:30. За попередніми даними, жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті людини. Водієві загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, 27 червня, Кіровський райсуд Кропивницького обрав запобіжний захід ймовірному винуватцю ДТП з трьома загиблими, поліцейському Миколі Нерадьку.

Аварія сталася 25 червня близько 04:30. Автомобіль, за кермом якого був нетверезий поліцейський, злетів з дороги і перекинувся. У машині було семеро пасажирів-випускників, троє 17-річних дівчат загинули.

Теги: ДТП Львів військові

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