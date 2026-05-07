У Польщі дорослі напали на 14-річного українця через національність

Під час побиття нападники змушували підлітка стати на коліна і погрожували вивезти його «в багажнику в Україну»

Адвокат Давид Денерт: справу розглядатимуть як можливий злочин на ґрунті ненависті за національністю

У польському Ольштині група дорослих чоловіків напала на 14-річного хлопця-українця – його принижували через національність і погрожували вбивством. Генеральне консульство України в Гданську взяло ситуацію під контроль і звернулося до польських правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на консульство.

Як розпочався конфлікт

Інцидент стався під час травневих вихідних у районі Старого міста в Ольштині. За даними польських ЗМІ, молодший брат потерпілого разом із другом підійшов познайомитися з групою польських дівчат – між підлітками виникла сварка. Дівчата першими вдарили хлопців, а коли 14-річний українець втрутився, щоб захистити молодшого брата, одна з них вдарила його в обличчя.

Після цього дівчата покликали знайомих чоловіків 20–30 років, які й напали на підлітка. Нападники змусили його стати на коліна, вигукували образливі висловлювання про українців і погрожували вивезти його «у багажнику в Україну». Через отримані травми хлопець провів у лікарні два дні.

Що відомо про розслідування

До поліції вже подано офіційну заяву. Адвокат потерпілого Давид Денерт зазначив, що особи нападників встановлені, у справі є свідки та відеодокази. Він наголосив: добиватиметься розгляду інциденту не лише як факту побиття дитини, а й як можливого злочину на ґрунті ненависті за національністю.

Генеральне консульство України в Гданську, яке підтримує зв'язок із матір'ю потерпілого, звернулося до польських правоохоронців із вимогою забезпечити повне та справедливе розслідування.

Нагадаємо, у Польщі фіксується зростання нападів на українців – лише між січнем і липнем 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті ненависті, що на 41% більше, ніж роком раніше. Нещодавно у Вроцлаві двоє поляків напали з ножем на 32-річного українця, завдавши йому 14 поранень, – чоловік вижив.