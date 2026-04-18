Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні

glavcom.ua
Стан знаменитості був настільки емоційним, що її довелося заспокоювати матері
Інцидент стався під час нічного переїзду

Відома українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася неприємним досвідом перетину польського кордону. Поїздка, яка мала стати звичайним транзитом до Іспанії, перетворилася на справжнє випробування для нервової системи знаменитості. Через поведінку прикордонників артистка тепер планує повністю змінити свої звичні маршрути, повідомляє «Главком» із посиланням на її Instagram-сторінку.

Інцидент стався під час нічного переїзду. За словами Катерини, напруга виникла з перших хвилин спілкування з працівницею прикордонної служби. Акторку обурила низка факторів, які вона вважає проявом непрофесіоналізму та упередженості.

Так, спілкування велося виключно польською мовою. Катерина зазначила, що володіє англійською, проте не розуміє польської, що створювало складнощі в комунікації у країні-члені ЄС. Також прикордонниця влаштувала поглиблену перевірку особистих речей, фактично «переривши» всі валізи, обурюється акторка.

Справжній конфлікт спалахнув через іспанську картку резидента. Працівниця служби стверджувала, що документ протермінований, тоді як Кузнєцова намагалася пояснити: в Іспанії термін дії таких карток пролонгується автоматично.

Стан знаменитості був настільки емоційним, що її довелося заспокоювати матері, яка їхала разом із нею.

Ситуація загострилася до межі, коли прикордонниця пригрозила відправити транспортний засіб акторки на так звану яму для детального огляду. У конфлікт довелося втрутитися водіям автобуса. Завдяки їхній допомозі та дипломатії ситуацію вдалося владнати без додаткових санкцій.

«Мене всю трясе, а вона мені каже, що зараз підете на «яму». Мені водії пояснюють, що зараз може відбутися така і така ситуація. Просто цієї миті мене мама вивела, я просто відійшла», – розповіла Катерина Кузнєцова.

Акторка підкреслила, що це вже не перший подібний випадок під час її перебування у Польщі. Вона сприймає цей інцидент, як знак від долі, та має намір у майбутньому уникати польських пунктів пропуску, обираючи інші шляхи для мандрівок до Європи.

Раніше українська акторка Катерина Кузнецова, яка відома зокрема роллю офіціантки Саші в російському серіалі «Кухня», мала перепалку з пропагандистом Кремля, режисером Тіграном Кеосаяном. Конфлікт стався ще до від'їзду акторки з РФ на початку 2022 року.

Також Катя Кузнецова, яка успішно побудувала кар’єру в РФ, але з російською агресією, виїхала звідти, розповіла, як відреагувало оточення на її рішення. 

Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
Зумери все частіше довіряють особисте життя штучному інтелекту
В Одесі брат із сестрою встановили подвійний рекорд України (фото)
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Іспанії
Принц Гаррі пояснив, чому ніколи не хотів бути принцом Великої Британії
«Немає причини звідси їхати». Ірландець розповів, чим його вразило життя у Києві
