У Рівному підліток втретє з початку року вкрав маршрутку

Неповнолітній зізнався у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися

17-річний житель села Великий Олексин повертався від бабусі з Івано-Франківська та захотів покататися на маршрутці.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської поліції.

«Зробив усе, як зазвичай, «професійно», адже раніше двічі викрадав аналогічний транспортний засіб. Парубок прийшов на автостоянку та, оскільки охоронець саме відлучився на кілька хвилин, безперешкодно зайшов на територію стоянки», – заявили правоохоронці.

Хлопець зайшов через задні незамкнені двері. У бардачку він знайшов ключі та поїхав зі стоянки. Близько 00:30 охоронець побачив, що однієї з маршруток нема, повідомив до поліції.

Патрульні виявили авто на одній з вулиць міста. Підліток не зупинявся та зміг «відірватися» від копів.

Через деякий час патрульні інспектори все ж розшукали без механічних пошкоджень і у справному стані транспортний засіб на одній із вулиць села Великий Олексин.

Працівники Рівненського відділу поліції оперативно встановили й особу викрадача: ним виявився вже всім знайомий 17-річний «викрадач маршруток». Парубок в аналогічний спосіб викрав маршрутку 26 лютого цьогоріч, а через чотири дні – іще одну.

Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом без електронного засобу контролю. І хоч суд виніс йому вирок — два роки іспитового строку, але він іще не набрав законної сили.

Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Неповнолітній зізнається у скоєному та, які і в минулі рази, стверджує, що просто хотів покататися.

До слова, у Києві молодик викрав автівку, скориставшись послугами буксирування.