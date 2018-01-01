У середу суд вирішить, чи продовжувати арешт винуватців смертельної ДТП у Харкові

Зайцева не проти продовження арешту, на відміну від Дронова

Київський райсуд Харкова переніс на середу, 7 лютого, оголошення рішення щодо продовження запобіжного заходу ще на 60 діб без застави для 20-річного водія Lexus Олени Зайцевої і 49-річного водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - учасників смертельної ДТП у центрі Харкова. Про це Укрінформу розповіли в суді. «Оскільки обраний раніше для



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Олена Зайцева та Геннадій Дронов сиділи на одній лаві у суді

Зайцева не проти продовження арешту, на відміну від Дронова

Київський райсуд Харкова переніс на середу, 7 лютого, оголошення рішення щодо продовження запобіжного заходу ще на 60 діб без застави для 20-річного водія Lexus Олени Зайцевої і 49-річного водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - учасників смертельної ДТП у центрі Харкова.

Про це Укрінформу розповіли в суді.

«Оскільки обраний раніше для Зайцевої і Дронова запобіжний захід у вигляді арешту без застави спливає 10 лютого, суд визнав можливим розглянути продовження заходу на сьогоднішньому підготовчому засіданні, де зазвичай вирішується питання про призначення кримінального провадження до розгляду по суті обвинувачень. Прокурор Ігор Омельченко наполягав на продовженні запобіжного заходу на 60 діб без застави. Зайцева погодилась з цим заходом і вважає можливим призначити провадження до розгляду по суті. Дронов проти продовження арешту: його захист наполягав на цілодобовому домашньому арешті з носінням браслета. З приводу розгляду справи по суті Дронов не висловився. Суд пішов у дорадчу кімнату, а потім оголосив, що рішення буде оголошено завтра, о 14:00», - зазначили в суді.

У суді додали, що присутні на засіданні потерпілі та їхні представники підтримали клопотання прокуратури про продовження арешту для обох обвинувачених.

«Адвокат постраждалих сімей Дмитро Марцонь заявив про намір подати позов про компенсацію моральної шкоди в сумі 1 млн грн на кожного загиблого. Він також наголосив, що самі потерпілі не будуть вести переговори з представниками підсудних за межами залу суду», - сказали в суді.

Що стосується ряду скарг з боку захисту Дронова, то, за словами прокурора, всі клопотання захисту були розглянуті на стадії досудового розслідування і задоволенню на цьому етапі не підлягають.

За словами прес-секретаря прокурора Харківської області Віти Дубовик, на суді були присутні 30 учасників процесу: 12 потерпілих (родичі загиблих і постраждалих), 7 адвокатів потерпілих, 3 адвокати підозрюваних (у Дронова їх 2), 6 прокурорів, і будь-який з них може представляти обвинувачення в суді, 2 підозрюваних: «Зайцева і Дронов сиділи на одній лаві, причому Дронов зняв лікувальний комір, одягнений після травми».

Раніше повідомлялося, що поліція завершила досудове розслідування кримінального провадження про ДТП у Харкові, яке спричинило загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня в Харкові автомобіль Lexus, який їхав на червоне світло, вилетів на тротуар, та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в харківській лікарні померла 20-річна Діана Берченко, одна із сестер, які постраждали в результаті ДТП.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, донька харківського бізнесмена і зведена сестра екс-заступника прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який був на посаді в 2013 році.

В сечі Олени Зайцевої було знайдено опіати.

20 жовтня прокуратура повідомила, що Зайцевій оголосили про підозру. Дівчині обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

8 листопада суд визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до закінчення термінів досудового слідства, тобто до 19 грудня включно.

13 грудня Київський районний суд Харкова залишив під вартою Дронова до 10 лютого 2018 року.

Того ж дня суд Харкова задовольнив клопотання прокурора щодо продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою учасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій до 10 лютого 2018 року.