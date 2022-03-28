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    Кримінал

    У Тростянці військові знайшли закатованого до смерті чоловіка

    Тіло чоловіка з множинними тілесними ушкодженнями було виявлено в гаражі&nbsp; - У Тростянці військові знайшли закатованого до смерті чоловіка
    Тіло чоловіка з множинними тілесними ушкодженнями було виявлено в гаражі 
    фото: Офіс генерального прокурора України

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни

    Військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець Сумської області жорстоко знущались та вбили чоловіка. Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня. Особа загиблого встановлюється. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

    За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

    Офіс генерального прокурора України закликає: «Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua».

    Нагадаємо, 26 березня українські військові повністю звільнили Тростянець на Сумщині від російських загарбників.

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    Теги: росія окупанти кримінал війна вбивство Україна окупація #stoprussia
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    У Тростянці військові знайшли закатованого до смерті чоловіка