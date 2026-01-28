Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного

Злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради

У Львові затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві мера селища Сімеїз Кирила Костенка у Криму, скоєному у лютому 2013 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.

Зазначається, що злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради. Було здійснено прицільний обстріл автомобіля посадовця – голови селищної ради, внаслідок чого потерпілий загинув на місці події. Після скоєного зловмисник намагався знищити докази.

«У ході огляду місця події та проведення слідчих дій було виявлено спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому злочинець скоїв розстріл потерпілого, що свідчило про заздалегідь спланований характер злочину. Пізніше правоохоронці встановили маршрут відходу нападника та отримали його зображення. У межах досудового розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу, яка дозволила ідентифікувати особу, обґрунтовано підозрювану у вчиненні цього особливо тяжкого злочину. Це – неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження», – наголошує Нацполіція.

Після відновлення кримінального провадження правоохоронці затримали підозрюваного у Львові.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з обтяжуючими обставинами (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Також проводяться санкціоновані обшуки за місцем його проживання.

Нагадаємо, у лютому 2013 року чоловік розстріляв автомобіль, в якому перебував мер селища Сімеїз Кирило Костенко. У нього залишилися дружина і п'ятеро дітей. Костенко був членом правлячої тоді в Україні «Партії регіонів».

