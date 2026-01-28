Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Правоохоронці розкрили умисне вбивство
фото: Офіс генпрокурора

Злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради

У Львові затримано чоловіка, який підозрюється у вбивстві мера селища Сімеїз Кирила Костенка у Криму, скоєному у лютому 2013 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора та Нацполіцію.

Зазначається, що злочин стався у 2013 році біля адмінбудівлі Сімеїзької селищної ради. Було здійснено прицільний обстріл автомобіля посадовця – голови селищної ради, внаслідок чого потерпілий загинув на місці події. Після скоєного зловмисник намагався знищити докази.

Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного фото 1

«У ході огляду місця події та проведення слідчих дій було виявлено спалений транспортний засіб зі зброєю всередині, на якому злочинець скоїв розстріл потерпілого, що свідчило про заздалегідь спланований характер злочину. Пізніше правоохоронці встановили маршрут відходу нападника та отримали його зображення. У межах досудового розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу, яка дозволила ідентифікувати особу, обґрунтовано підозрювану у вчиненні цього особливо тяжкого злочину. Це – неодноразово судимий уродженець Львівщини 1979 року народження», – наголошує Нацполіція.

Після відновлення кримінального провадження правоохоронці затримали підозрюваного у Львові.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за фактом умисного вбивства, вчиненого з обтяжуючими обставинами (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України). Також проводяться санкціоновані обшуки за місцем його проживання.

Нагадаємо, у лютому 2013 року чоловік розстріляв автомобіль, в якому перебував мер селища Сімеїз Кирило Костенко. У нього залишилися дружина і п'ятеро дітей. Костенко був членом правлячої тоді в Україні «Партії регіонів».

До слова, раніше у Черкаському районі обвинувачений у замаху на вбивство розстріляв чотирьох поліцейських, які намагалися його затримати. Ще один правоохоронець дістав поранення. Поліцейських застрелив 59-річний житель Корсунщини, колишній військовослужбовець.

Теги: вбивство Крим Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тор-М2» уражено
Сили оборони уразили ППО росіян в Криму
Вчора, 15:50
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Захоплення берега Дніпра: екснардепу Олександру Супруненку повідомлено про підозру
Вчора, 15:05
Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі
CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату
Вчора, 01:15
Наразі досудове розслідування триває
Справа про закупівлю вугілля для «Центренерго»: державі повернуто понад 114 млн грн
21 сiчня, 12:44
В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
В окупованому Джанкої БпЛА атакували електропідстанцію
14 сiчня, 03:01
Поза керівництвом у футболі Орсоні був впливовою політичною фігурою
У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу
13 сiчня, 15:31
Вивіска на честь Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня, у Міннеаполісі, штат Міннесота
Протести у США: хвиля обурення через вбивство матері трьох дітей не вщухає
12 сiчня, 04:27
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
6 сiчня, 10:48
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
30 грудня, 2025, 15:54

Кримінал

Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Убивство мера Сімеїза у 2013 році: правоохоронці затримали підозрюваного
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Справа Тандира: екссудді дозволено вийти з СІЗО під заставу
Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові подробиці та версії трагедії
Вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові подробиці та версії трагедії
Суд скасував заставу для Дубінського
Суд скасував заставу для Дубінського
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
На Буковині викрито схему складання іспитів з водіння зі шпигунським обладнанням (фото) 
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе
У Запоріжжі підліток відкрив вогонь посеред вулиці та поранив себе

Новини

Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Сьогодні, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Сьогодні, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Сьогодні, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Сьогодні, 10:35
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
Сьогодні, 10:00
Сибіга виключив компроміси щодо відповідальності Росії
Сьогодні, 09:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua