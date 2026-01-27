CNN: Стрілянина в Міннесоті перетворила боротьбу з імміграцією на національну розплату

Федеральний агент кидає зброю для розгону натовпу під сльозогінний газ під час сутичок у Міннеаполісі

Американці не витримали друге вбивство за місяць агентами міграційної служби у Міннесоті та почали протестувати ще більше

Чергова трагедія в Міннесоті, де внаслідок дій федеральних агентів загинув громадянин США, демонструє, що жорстка лінія адміністрації Дональда Трампа вийшла далеко за межі звичайної боротьби з нелегальною міграцією. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Вбивство Алекса Претті, медбрата відділення інтенсивної терапії, та Рене Гуд, матері трьох дітей, стало каталізатором національного переосмислення принципів конституційних прав, підзвітності влади та гуманності. Події в Міннеаполісі розгортаються на тлі підготовки до 250-ї річниці Декларації незалежності, що робить питання державної безкарності особливо болючим.

Адміністрація Трампа демонструє безкомпромісну позицію. Високопосадовці, включаючи Стівена Міллера та міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем, фактично ігнорують відеодокази з мобільних телефонів, які бачили мільйони людей. На відео зафіксовано, як агенти прикордонної служби валять Претті на землю та стріляють у нього впритул вже після роззброєння. Попри це, Білий дім називає загиблого «майбутнім вбивцею», покладаючи всю відповідальність на місцеву владу демократів. Трамп на Truth Social прямо звинуватив опонентів у створенні хаосу, який нібито й призвів до смертей громадян.

Ситуація загострила політичне протистояння. Партія намагається балансувати між вимогами виборців зупинити агресивну тактику федералів та своєю обмеженою владою у Вашингтоні. Сенатори вже погрожують заблокувати фінансування Міністерства охорони здоров'я, що може призвести до зупинки роботи уряду.

Навіть серед союзників Трампа з’являються тріщини. Губернатор Оклахоми Кевін Стітт висловив глибоке занепокоєння тактикою «федералів», наголосивши на принципах федералізму та правах штатів.

Федеральні агенти заблокували доступ місцевій поліції до місця подій, а незалежні розслідування фактично припинені. Тепер висновки готуватимуть органи, підконтрольні тій самій адміністрації, яку звинувачують у порушеннях.

Критики зазначають, що дії ICE та прикордонного патруля в Міннесоті стали частиною ширшої стратегії демонстрації сили, яка включає ігнорування Четвертої поправки про захист від необґрунтованих обшуків. Аналітики вказують на те, що президент намагається створити альтернативну реальність, де факти, зафіксовані на відео, заперечуються офіційною риторикою. Питання полягає в тому, чи стане трагедія в Міннесоті переломним моментом, який підірве політичну підтримку Трампа навіть серед тих, хто раніше виступав за жорстку охорону кордонів.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.