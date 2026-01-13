У Франції зухвало застрелили експрезидента футбольного клубу

Вбивство Орсоні сталося просто на цвинтарі

У понеділок, 12 січня, на Корсиці під час похорону власної матері був застрелений 71-річний експрезидент французького клубу «Аяччо» Ален Орсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France 3.

Трагедія розгорнулася в невеликому селищі Веро, розташованому за 30 кілометрів від столиці острова, Аяччо. За інформацією правоохоронних органів та свідченнями очевидців, вбивство було ретельно спланованим. Смертельний постріл у груди було здійснено з великої відстані, ймовірно, професійним снайпером, саме в момент прощальної служби на цвинтарі. Священник Роджер Полж, який проводив церемонію, описав подію як миттєвий акт насильства посеред хвилини глибокого смутку, після якого Орсоні впав замертво на очах у присутніх.

Постать Алена Орсоні була однією з найбільш суперечливих у сучасній історії Франції, адже він поєднував у собі ролі успішного футбольного функціонера та радикального політичного лідера. У спортивному світі він відомий як багаторічний президент футбольного клубу «Аяччо», яким керував у два етапи (2008-2015 та 2022-2023 роки). Під його керівництвом скромна корсиканська команда зуміла вийти до елітної Ліги 1, де провела чотири сезони, змагаючись із грандами французького футболу. Попри спортивні успіхи, репутація Орсоні завжди була заплямована його політичною діяльністю. Він очолював «Корсиканський рух за самовизначення» – організацію, яку державні органи Франції вважали легальним фасадом для діяльності збройного угруповання «Корсиканський фронт національного визволення».

Його життя протягом десятиліть було пов’язане з небезпекою. Він неодноразово ставав ціллю замахів через внутрішні конфлікти корсиканських кланів та протистояння з центральною владою Франції. Правоохоронці наразі вивчають мотиви зухвалого вбивства, розглядаючи версії від політичної помсти до кримінальних розбірок.

