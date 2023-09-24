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Убивство та зґвалтування 16-річної дівчини у П'ятихатках: підозрюваного затримано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Убивство та зґвалтування 16-річної дівчини у П'ятихатках: підозрюваного затримано
Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК
фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Правоохоронці затримали 46-річного раніше судимого чоловіка, якого звинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної мешканки міста П’ятихатки Дніпропетровської області. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Злочин був скоєний 4 вересня близько опівночі у місті П’ятихатки. До поліції звернулася матір дівчини та повідомила, що втратила зв’язок зі своєю 16-річною донькою. Правоохоронці одразу розпочали пошуки дівчини, залучивши весь особовий склад поліції», – ідеться у повідомленні.

Тіло школярки з ознаками зґвалтування та насильницької смерті знайшли 5 вересня близько 2:53 в хащах біля одного із будинків на вулиці Привокзальній.

За інформацією «Дніпро Оперативний», перед нападом вона нібито зателефонувала мамі та поскаржилася, що її хтось переслідує, а сусіди чули на вулиці крики та не звернули увагу.

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«Від моменту злочину правоохоронці відпрацювали територію міста, опитали майже всіх жителів, вивчили записи камер відеоспостереження, оглянули понад тисячі автомобілів та перевірили на причетність до вчиненого злочину близько 600 осіб», – повідомили у пресслужбі поліції.

Лише у суботу, 23 вересня, правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. Затримали чоловіка за результатами оперативних заходів та слідчих дій, судмедекспертиз, зокрема експертизи ДНК.

На підставі зібраної доказової бази 24 вересня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, рашисти у День батька вбили на Сумщині чотирирічного хлопчика та його тата. 

 

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