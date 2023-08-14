Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
Шайтанова визнали винним у вчиненні державної зради, замаху на скоєння терористичного акту та незаконному зберіганні зброї
Голосіївський райсуд Києва 14-го серпня засудив до 12 років тюрми колишнього генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Про це повідомляє Watchers Media.
Суд визнав його винуватим за всіма пунктами обвинувачення та увʼязнив на 12 років з конфіскацією усього майна окрім житла. А також залишив його під вартою до набрання вироком законної сили.
Шайтанова визнали винним у вчиненні державної зради, замаху на скоєння терористичного акту та незаконному зберіганні зброї. Його затримали у квітні 2020-го.
Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.
15 квітня Шевченківським районним судом Києва Шайтановуу обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
16 квітня контррозвідники СБУ затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.
Встановлено, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
Також повідомлялось, що генерал-зрадник готував замах на очільника МВС Арсена Авакова.
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