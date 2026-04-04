В Сумах викрито бордель в хостелі: підозрювана вербувала неповнолітню

В Сумах викрито злочинну схему в хостелі, де для інтимних послуг вербували 16-річну дівчину-сироту

Хостел для інтимних послуг було викрито в Сумах. Державна прикордонна служба спільно з міграційною поліцією та прокуратурою викрили 50-річну жінку, яка організувала місце розпусти в одному з хостелів та залучала клієнтів через інтернет. Підозрювана надавала інтимні послуги сама і втягувала інших жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як зазначили правоохоронці, вартість таких «розваг» становила близько 6 тис. грн за годину.

фото: ДПСУ

«Крім того, зловмисниця намагалася втягнути у проституцію 16-річну дівчину-сироту, обіцяючи їй житло та стабільний дохід. Правоохоронці вчасно втрутилися та запобігли сексуальній експлуатації дитини», – зазначили в ДПСУ.

фото: ДПСУ

фото: ДПСУ

Наразі фігурантку справи затримано. Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви, а також предмети, схожі на патрони, і магазини до автомата. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про запобіжний захід.

