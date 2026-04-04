Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Сумах викрито бордель в хостелі: підозрювана вербувала неповнолітню

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви тощо
фото: ДСНС Сумщини

В Сумах викрито злочинну схему в хостелі, де для інтимних послуг вербували 16-річну дівчину-сироту

Хостел для інтимних послуг було викрито в Сумах. Державна прикордонна служба спільно з міграційною поліцією та прокуратурою викрили 50-річну жінку, яка організувала місце розпусти в одному з хостелів та залучала клієнтів через інтернет. Підозрювана надавала інтимні послуги сама і втягувала інших жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Як зазначили правоохоронці,  вартість таких «розваг» становила близько 6 тис. грн за годину.

«Крім того, зловмисниця намагалася втягнути у проституцію 16-річну дівчину-сироту, обіцяючи їй житло та стабільний дохід. Правоохоронці вчасно втрутилися та запобігли сексуальній експлуатації дитини», – зазначили в ДПСУ.

Наразі фігурантку справи затримано. Під час обшуку вилучили гроші, інтимні аксесуари, контрацептиви, а також предмети, схожі на патрони, і магазини до автомата. Їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня 2026 року Суми здригнулися від тригодинної атаки російських безпілотників. За оновленими даними, кількість мирних мешканців, які отримали поранення внаслідок ворожих ударів, зросла до 13 осіб. Серед постраждалих – дитина. У місті зафіксовано масштабні руйнування житлового фонду та критичної інфраструктури.

Читайте також:

Теги: Суми проституція Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua