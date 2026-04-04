Удари по Тольятті у РФ, атака на Суми: головне за ніч 4 квітня

Дайджест новин, що сталися у ніч 4 квітня 2026 року

Росія атакувала Суми безпілотниками, БпЛА вдарили по Тольятті у РФ, уражено два заводи, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 квітня:

Атака на Суми

скріншот з відео

У ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Про це повідомив в.о міського голови Сум Артем Кобзар та голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За інформацією Кобзаря, влучання БпЛА зафіксовано у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Також є ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

Удари по Тольятті у Самарській області РФ

фото: соціальні мережі

У ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

За попередніми даними, внаслідок влучань на території хімічного заводу «Тольяттікаучук» спалахнула масштабна пожежа, піднявся густий, чорний дим. Очевидці зазначають, що БпЛА йшли на низькій висоті. Також повідомляється про атаку на сусіднє підприємство «КуйбишевАзот».

Окупований Мелітополь атакували БпЛА

фото: соціальні мережі

У ніч на 4 квітня безпілотники атакували окуповану частину Запорізької області.

Вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Як виявилося, під удар БпЛА потрапила підстанція 330 кВ «Мелітопольська». Внаслідок атаки у Мелітополі зникло світло.

Трамп прагне збільшити витрати на оборону

фото: AP

Президент Дональд Трамп оприлюднив бюджетний запит на 2027 фінансовий рік, який передбачає радикальну зміну державних пріоритетів. На тлі триваючої війни проти Ірану адміністрація пропонує збільшити військові видатки на $500 млрд, одночасно скоротивши фінансування майже всіх цивільних сфер на 10%.

Загальний оборонний бюджет може досягти рекордних 41,5 трлн (проти $1 трлн у 2026 році). У Білому домі це порівнюють із темпами мілітаризації напередодні Другої світової війни.

