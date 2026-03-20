«Посипалися» на деталях: прикордонники викрили фіктивний шлюб киянина з 80-річною тещею

Попри наявність свідоцтва про одруження, 44-річний чоловік та його 80-річна супутниця не змогли підтвердити щирість своїх почуттів перед прикордонниками

Прикордонники Могилів-Подільського загону завадили спробі незаконного перетину кордону 44-річним киянином. Чоловік намагався виїхати з України, видаючи свою 80-річну тещу за дружину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Повідомляється, що пара прибула до пункту пропуску разом, надавши документи про шлюб. Попри значну різницю у віці, чоловік та жінка запевняли охоронців кордону у щирості своїх почуттів. Однак під час індивідуальної бесіди «історія кохання» почала суперечити фактам: пара плуталася у відповідях і не змогла пояснити елементарні деталі спільного побуту.

У ході перевірки з’ясувалося, що 80-річна жінка з інвалідністю насправді є матір’ю цивільної дружини киянина, яка наразі перебуває за кордоном. Фіктивний шлюб був укладений виключно як «легенда» для отримання права на виїзд з країни в умовах воєнного стану.

Прикордонники відмовили чоловікові у пропуску через державний кордон. Крім того, до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Нагадаємо, в Україні розгортається ціла «індустрія» шлюбів військовозобов’язаних з тими жінками, які мають інвалідність. Згідно із законом, чоловіки, які мають дружину з інвалідністю та є єдиними доглядальниками, мають право на відстрочення від мобілізації. В соцмережах за укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, пропонується від 8 тис. грн до 20 тис. грн.

До слова, в одному зі столичних судів майже рік розглядали справу, де колишня дружина зниклого безвісти військовослужбовця вимагає визнати другий шлюб свого колишнього фіктивним. Каже, в Києві у день реєстрації шлюбу його не було. А з РАЦСу – жодного фото молодят. Ба більше, нова дружина бійця – колишня працівниця РАЦСу.