У Сумах зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки

Масований удар дронами типу «Гербера» по Сумах: кількість постраждалих зросла до 13 осіб

У ніч на 4 квітня 2026 року Суми здригнулися від тригодинної атаки російських безпілотників. За оновленими даними, кількість мирних мешканців, які отримали поранення внаслідок ворожих ударів, зросла до 13 осіб. Серед постраждалих – дитина. У місті зафіксовано масштабні руйнування житлового фонду та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

«Масований удар російських БпЛА, попередньо типу «Гербера», упродовж трьох годин цієї ночі завдав тяжких наслідків у Сумах. Станом на зараз – 13 постраждалих, серед яких 1 дитина», – написав Кривошеєнко.

За його словами, усім постраждалим надана медична допомога, двох осіб госпіталізовано.

Дитині надана допомога на місці, від її госпіталізації відмовились.

Посадовець зазначив, що на додаткових локаціях перебували іще восьмеро містян, які отримали легкі травми та отримали медичну допомогу на місці.

Начальник МВА додав, що внаслідок атаки на чотирьох зафіксованих локаціях міста пошкоджено дахи, понад 300 вікон у чотирьох житлових багатоповерхівках. Окрім того, було пошкоджено газову інфраструктуру, порушено енергопостачання.

Вночі було підготовлено місця для тимчасового розміщення людей. Зранку розгорнуто роботу штабів з ліквідації наслідків ворожих ударів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці надають консультативну допомогу мешканцям постраждалих будинків.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. За інформацією Кобзаря, влучання БпЛА зафіксовано у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Також є ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.