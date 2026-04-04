У Сумах зросла кількість постраждалих унаслідок нічної атаки

Максим Бурич
фото: ДСНС Сумщини

Масований удар дронами типу «Гербера» по Сумах: кількість постраждалих зросла до 13 осіб

У ніч на 4 квітня 2026 року Суми здригнулися від тригодинної атаки російських безпілотників. За оновленими даними, кількість мирних мешканців, які отримали поранення внаслідок ворожих ударів, зросла до 13 осіб. Серед постраждалих – дитина. У місті зафіксовано масштабні руйнування житлового фонду та критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

«Масований удар російських БпЛА, попередньо типу «Гербера», упродовж трьох годин цієї ночі завдав тяжких наслідків у Сумах. Станом на зараз – 13 постраждалих, серед яких 1 дитина», – написав Кривошеєнко.

За його словами, усім постраждалим надана медична допомога, двох осіб госпіталізовано.

Дитині надана допомога на місці, від її госпіталізації відмовились.

Посадовець зазначив, що на додаткових локаціях перебували іще восьмеро містян, які отримали легкі травми та отримали медичну допомогу на місці.

Начальник МВА додав, що внаслідок атаки на чотирьох зафіксованих локаціях міста пошкоджено дахи, понад 300 вікон у чотирьох житлових багатоповерхівках. Окрім того, було пошкоджено газову інфраструктуру, порушено енергопостачання.

Вночі було підготовлено місця для тимчасового розміщення людей. Зранку розгорнуто роботу штабів з ліквідації наслідків ворожих ударів.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці надають консультативну допомогу мешканцям постраждалих будинків.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. За інформацією Кобзаря, влучання БпЛА зафіксовано у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на верхніх поверхах будівлі. Також є ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

Читайте також:

Читайте також

Вогнеборці приборкали займання
В столиці дрон поцілив у склад: рятувальники показали результати атаки РФ
4 квiтня, 09:48
Фінська армійська вантажівка, де впали два безпілотники, у неділю, 29 березня 2026 року
Фінляндія розгортає радари через загрозу безпілотників
2 квiтня, 19:42
Росіяни атакували Харків ударними безпілотниками
Росія вперше вдарила по Харкову реактивними дронами
2 квiтня, 16:49
Глава держави наголосив, що ситуація на Близькому Сході має глобальне значення
Зеленський про війну на Близькому Сході: Наші перехоплювачі дають результати
1 квiтня, 16:07
Глава держави: «Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система»
Зеленський оцінив роботу ППО на Близькому Сході: Скільки б систем не було, цього не вистачить
26 березня, 10:16
Польща розробила власний дрон-камікадзе
Польща створила власний аналог «шахеда»
19 березня, 14:45
Російський безпілотник приземлився у Молдові
Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)
17 березня, 18:19
План передбачає масове придбання дронів для розвідки та ударних операцій
Японія розглядає закупівлю українських ударних дронів – Kyodo
15 березня, 07:29
Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
7 березня, 14:50

$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
