ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів

Лариса Голуб
Лариса Голуб
ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів
Колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета до України

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, що дозволяє екстрадицію до України колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Його звинувачують у причетності до розкрадання коштів фінустанови на суму 8,2 млрд грн напередодні її націоналізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Чому виникла потреба в екстрадиції

У Центрі протидії корупції зауважили, що раніше Дубілета заочно взяли під варту. Оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції. 

«Раніше Дубілета заочно взяли під варту. Оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції», – зазначили в Центрі.

У чому звинувачують топменеджера

«За версією обвинувачення, напередодні націоналізації Приватбанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату $315 млн (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd», – йдеться в повідомленні Центру.

Загалом у справі шестеро обвинувачених:

  • сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;
  • його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;
  • начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
  • начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;
  • начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко. 

«Є ще одна справа, повʼязана з Приватбанком. Вона стосується заволодіння 9,2 млрд грн банку. В цій справі фігурує Ігор Коломойський. Буде можливо вирішуватися питання щодо її об’єднання», – додали в Центрі протидії корупції.

Реакція Олександра Дубілета

Сам Дубілет до засідань долучається дистанційно і сьогодні заявив, що прокурор «перєпутал суд с шоу в циркє», і такі «фокуси» на його совісті.

Зауважимо, Олександр Дубілет проживає в Ізраїлі з 2017 року і має громадянство цієї країни. Він заявляє, що не переховується, але не може приїхати в Україну через стан здоров'я або обмеження.

Варто нагадати, що Олександр Дубілет також намагався через суд оскаржити націоналізацію банку, проте Верховний Суд у 2023 році підтвердив законність закриття таких проваджень.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд України 2021 року вирішив заочно арештувати колишнього главу правління Приватбанку Олександра Дубілета.

Раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про нові підозри колишньому топ-менеджменту комерційного Приватбанку за розтрату 8,2 млрд грн напередодні його націоналізації. Один із підозрюваних є колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет.

Читайте також:

Читайте також

Наступні 10 років підозрюваний може провести за ґратами
Вирвав телефон і втік: киянину загрожує 10 років в'язниці за пограбування 18-річного хлопця
1 квiтня, 09:15
Німеччина оголосила у міжнародний розшук росіян, які підозрюються у причетності до масштабних кібератак
Німеччина оголосила в розшук двох російських хакерів: у чому їх підозрюють
30 березня, 18:48
Правоохоронці прийшли з обшуком до Михайла Поплавського
Обшуки в Поплавського. У Київському університеті культури викрито багатомільйонну «схему»
27 березня, 13:55
Фігуранта у масці та капюшоні зафіксували камери спостереження у пункті обміну валют.
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
23 березня, 13:50
Молодик спричинив потерпілій численні удари ножем
Щонайменше 164 ножових поранення: на Полтавщині судитимуть нелюда за жорстоке вбивство знайомої
18 березня, 15:27
Ніж, вилучений у підозрюваного правоохоронцями
У Києві затримано чоловіка, який під час конфлікту поранив знайомого ножем
17 березня, 12:17
Приватбанк потрапив у скандал
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал
15 березня, 16:15
В Іспанії викрили схему відмивання грошей
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
11 березня, 13:49
Зброя, вилучена під час обшуків
Автомати, гранати та 8 тис. набоїв: у Києві викрито торговців зброєю (фото)
9 березня, 16:32

ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів
ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Ексмера Слов’янська Нелю Штепу оголошено у розшук
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Напад на суддю в Дніпрі: підозрюваних взято під варту
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування
Закарпаття: жінка за $1 тис. здала «в оренду» своїх дітей для жебракування

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
