ВАКС дозволив екстрадицію ексголови правління Приватбанку Дубілета у справі про розкрадання коштів

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета до України

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, що дозволяє екстрадицію до України колишнього голови правління Приватбанку Олександра Дубілета. Його звинувачують у причетності до розкрадання коштів фінустанови на суму 8,2 млрд грн напередодні її націоналізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Чому виникла потреба в екстрадиції

У Центрі протидії корупції зауважили, що раніше Дубілета заочно взяли під варту. Оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо, через що виникла необхідність в його екстрадиції.

У чому звинувачують топменеджера

«За версією обвинувачення, напередодні націоналізації Приватбанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, вчинили розтрату $315 млн (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd», – йдеться в повідомленні Центру.

Загалом у справі шестеро обвинувачених:

сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;

його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

«Є ще одна справа, повʼязана з Приватбанком. Вона стосується заволодіння 9,2 млрд грн банку. В цій справі фігурує Ігор Коломойський. Буде можливо вирішуватися питання щодо її об’єднання», – додали в Центрі протидії корупції.

Реакція Олександра Дубілета

Сам Дубілет до засідань долучається дистанційно і сьогодні заявив, що прокурор «перєпутал суд с шоу в циркє», і такі «фокуси» на його совісті.

Зауважимо, Олександр Дубілет проживає в Ізраїлі з 2017 року і має громадянство цієї країни. Він заявляє, що не переховується, але не може приїхати в Україну через стан здоров'я або обмеження.

Варто нагадати, що Олександр Дубілет також намагався через суд оскаржити націоналізацію банку, проте Верховний Суд у 2023 році підтвердив законність закриття таких проваджень.

«Главком» писав, що Вищий антикорупційний суд України 2021 року вирішив заочно арештувати колишнього главу правління Приватбанку Олександра Дубілета.

