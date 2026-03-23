Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Фігуранта у масці та капюшоні зафіксували камери спостереження у пункті обміну валют.
фото: Київська міська прокуратура

 Як з'ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою чоловік приходив подивитися як працює фінустанова

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру місцевому жителю. Його звинувачують у розбійному нападі на столичний пункт обміну валют. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку. За матеріалами справи, фігурант у масці та капюшоні зайшов до пункту обміну валют, де, погрожуючи касирці зброєю, наказав віддати гроші.

«Водночас касирка встигла натиснути тривожну кнопку, тож нападник втік. Особу чоловіку встановили та повідомили йому про підозру. Як з'ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою він приходив подивитися як працює фінустанова», – йдеться у повідомленні.

Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна
Фігуранта затримали на одній з вулиць Голосіївського району. Під час обшуку в його квартирі вилучили пістолет та інші речові докази, зазначили в поліції Києва.

У прокуратурі поінформували, що чоловік пояснив, що хотів отримати гроші, щоб закрити свої борги за кредитами. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, у Києві студент увірвався в пункт обміну валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт».

Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.

Читайте також

Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
3 березня, 20:01
Обвинувачений написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях
Школяр, який підбурив своїх друзів підірвати для РФ відділки поліції, на чотири роки сяде до тюрми
28 лютого, 15:15
Обладнання у відділенні інтервенційної радіології «Київської міської клінічної лікарні № 7»
Безплатне стентування судин серця у Києві: як отримати послугу
4 березня, 12:21
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи
У Дніпровському районі столиці згоріли три автівки (фото)
4 березня, 16:11
За пів року спілкування Ольга віддала шахраям майже мільйон гривень
Псевдоворожки залякали вдову військового та виманили в неї мільйон
8 березня, 18:15
Тривога в Києві тривала п'ять хвилин
Тривога в Києві тривала п'ять хвилин
15 березня, 09:47
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав
Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі
16 березня, 12:06
Порушення виявлено під час ремонту у парку навколо озер Йорданське та Кирилівське на загальну суму понад 9 млн грн
Розтрата 2,1 млн грн на ремонті парку: посадовець «Київзеленбуду» постане перед судом
18 березня, 14:30
Співробітники ТЦК у Києві
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Сьогодні, 13:13

Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Нардеп Федієнко став свідком того, як ТЦК у Києві розшукує дезертирів (відео)
Релігієзнавець розповів, що чекає на УПЦ КП після смерті Філарета
Релігієзнавець розповів, що чекає на УПЦ КП після смерті Філарета
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
Стало відомо, кому дістанеться собор і резиденція Філарета (документи)
Стало відомо, кому дістанеться собор і резиденція Філарета (документи)
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн
У Києві перед судом постануть виробники амфетаміну зі щомісячним прибутком до 20 млн грн

Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
