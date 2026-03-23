Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину

Як з'ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою чоловік приходив подивитися як працює фінустанова

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру місцевому жителю. Його звинувачують у розбійному нападі на столичний пункт обміну валют. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Зазначається, що правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку. За матеріалами справи, фігурант у масці та капюшоні зайшов до пункту обміну валют, де, погрожуючи касирці зброєю, наказав віддати гроші.

«Водночас касирка встигла натиснути тривожну кнопку, тож нападник втік. Особу чоловіку встановили та повідомили йому про підозру. Як з'ясувалося, за кілька тижнів до вчинення розбою він приходив подивитися як працює фінустанова», – йдеться у повідомленні.

Затриманому загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна фото: Київська міська прокуратура

Фігуранта затримали на одній з вулиць Голосіївського району. Під час обшуку в його квартирі вилучили пістолет та інші речові докази, зазначили в поліції Києва.

У прокуратурі поінформували, що чоловік пояснив, що хотів отримати гроші, щоб закрити свої борги за кредитами. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років ув'язнення із конфіскацією майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, у Києві студент увірвався в пункт обміну валют та погрожував підірвати приміщення. Він вимагав віддати йому гроші, але коли його затримали, заявив, що це «жарт».

Слідство встановило, що студент столичного коледжу, приховавши обличчя, зайшов до обмінника та передав касирці записку з погрозою підірвати начебто наявну вибухівку, якщо йому не видадуть усі гроші. Він також словесно тиснув на працівниць, заявляючи про лічені хвилини до вибуху, та погрожував проникнути в касову зону.