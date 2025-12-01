День прокуратури України 2025: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Сьогодні вшановують прокурорів за їхню важливу та відповідальну роботу

1 грудня 2025 року в Україні відзначається День працівників прокуратури України – професійне свято тих, хто стоїть на захисті законності, прав і свобод громадян, а також забезпечує контроль за дотриманням правопорядку в державі.

Це чудова нагода привітати всіх прокурорів, слідчих та інших працівників органів прокуратури, чия робота є особливо важливою в умовах повномасштабної агресії. Більше про історію свята та важливість професії читайте в матеріалі від «Главкома».

Історія Дня прокуратури України

День працівників прокуратури України було встановлено 2 листопада 2000 року указом президента України на честь дати прийняття Закону України «Про прокуратуру» (5 листопада 1991 року), який став одним із перших законодавчих актів незалежної України.

Свято було запроваджене на знак визнання історичного значення органів прокуратури України та на честь вагомого внеску працівників прокуратури у розбудову правової держави. Останні роки стали етапом глибоких реформ, спрямованих на повне приведення української прокуратури до європейських стандартів незалежності та ефективності.

Сучасні працівники прокуратури – це фахівці, які забезпечують правове реагування на злочини всіх рівнів. В умовах війни їхня роль є багаторівневою та критичною:

Документування воєнних злочинів : Прокурори відіграють незамінну роль у фіксації, розслідуванні та підготовці до міжнародних судів справ про геноцид, злочини проти людяності та агресію, вчинену російськими окупантами.

: Прокурори відіграють незамінну роль у фіксації, розслідуванні та підготовці до міжнародних судів справ про геноцид, злочини проти людяності та агресію, вчинену російськими окупантами. Підтримання державного обвинувачення: Вони забезпечують невідворотність покарання для колаборантів, зрадників та злочинців, підтримуючи таким чином внутрішню стійкість країни.

Вони забезпечують невідворотність покарання для колаборантів, зрадників та злочинців, підтримуючи таким чином внутрішню стійкість країни. Нагляд за законністю: Прокуратура здійснює нагляд за дотриманням законів органами державної влади та місцевого самоврядування, що є основою правової держави.

Саме прокурори першими прибувають на місця обстрілів для збору доказів і відновлення справедливості.

Привітання з Днем прокуратури України у прозі

Щиро вітаємо всіх працівників прокуратури з професійним святом! Ваша відданість справі, принциповість та мужність у захисті закону є основою правопорядку в нашій державі. Бажаємо вам міцного здоров’я, витримки та успіхів у вашій надзвичайно важливій місії, особливо у справі відновлення справедливості та притягнення ворога до відповідальності!

***

З нагоди Дня працівників прокуратури прийміть найщиріші побажання! Нехай ваші професійні здобутки завжди слугують зміцненню законності, а ваша праця буде належно оцінена суспільством. Миру, сили духу та перемоги!

***

Вітаємо з Днем працівників прокуратури України! Ваша робота надихає на віру у справедливість. Бажаємо міцного здоров'я, професійних перемог та добробуту Вашій родині.

***

Прийміть глибоку подяку за вашу відповідальність, честь та відданість нелегкій службі. Нехай у вашій роботі завжди панують чіткість, аналітичний розум та принцип верховенства права. Бажаємо стрімкого кар'єрного зростання та якнайменше складних справ!

***

У День професійного свята зичимо вам високого професіоналізму, незламності духу та енергії. Нехай усі ваші рішення будуть виваженими та справедливими, а вдома завжди панує затишок, тепло та розуміння. Зі святом!

Привітання з Днем прокуратури України у віршах

Хай буде сильною рука,

І справедливість завжди поруч,

Хай не торкнеться вас біда,

І мужність завжди буде здобиччю.

Ви – Закон, ви – совість й честь,

Працівники прокуратури,

Хай в серці віра завжди єсть,

Й ніколи не згасають натури!

***

Тобі, мій друже, в День прокурора

Бажаю, загалом, одного –

В роботі жорсткого натиску,

Щоб не боявся нікого

Бороться зі злочинністю вдало,

І безлічі інших успіхів:

Здоров'я, щастя – однозначно,

Вирішення життєвих завдань!

***

Бажаємо Вам відваги і сил,

Щоб кожний злочин покараний був,

Нехай Вам доля дарує тепло,

А в душі панує мир і добро!

З Днем прокуратури вітаємо щиро,

Бажаємо щастя, здоров’я і миру!

***

Нехай цей день подарує усмішку,

І сили додасть на багато років,

Хай радість прийде у кожну домівку,

І зникнуть усі хмари з обріїв.

Працюйте на благо Вкраїни й народу,

Ми вдячні за мужність і кожен ваш крок.

Здоров’я Вам, щастя, удачі, і згоду,

І нових потужних життєвих дорог!

***

Шановний пане прокуроре!

Будьте радісні, здорові,

Для народу справедливі,

Справи всі ведіть уміло.

Хай Вас щиро поважають

І поради в Вас питають.

Хай і вдома, й на роботі

Буде все чудово й добре!

