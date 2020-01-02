Вбивство дитини у Переяславі: суд продовжив арешт трьох підозрюваних



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Підозрювані у вбивстві Тлявова - поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько

Двом підозрюваним продовжено арешт з правом внесення застави

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці трьом обвинуваченим (двом колишнім працівникам поліції та їх товаришу) у справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяславі, двом з них - з правом внесення застави у сумі 288 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Ще одному фігуранту (неповнолітньому, який є сином одного з експравоохоронців), який перебував під домашнім арештом, змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо вбивства 5-річного хлопчика у м. Переяслав за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

Як повідомлялось, 31 травня у Переяслав-Хмельницькому Київської області патрульні поліцейські Іван Приходько та Володимир Петровець напідпитку влаштували стрілянину з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах, розташованих у місці, де могли перебувати люди. В результаті стрілянини загинув 5-річний Тлявов, який перебував на дитячому майданчику біля будинку. Дитину госпіталізували. 3 червня хлопчик помер у столичній лікарні.

Патрульним оголосили підозру в грубому порушенні громадського порядку, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї групою осіб (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) та в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому групою осіб (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Пізніше ДБР оголосило про підозру третій особі.

За даними слідства, цей чоловік перебував разом із вже раніше затриманими двома правоохоронцями і також здійснював постріли зі зброї. Зброю, з якої вбито дитину, не знайдено.

Потім прокуратура повідомила про підозру 16-річному неповнолітньому, який став ще одним фігурантом справи.

23 грудня ДБР направило справу до суду. Того дня директор ДБР Роман Труба заявив, що один з підозрюваних обвинувачується у вбивстві дитини через необережність. Всі четверо – в хуліганстві із застосуванням вогнепальної зброї.

Раніше повідомлялося, що дитина стала жертвою розваг п’яних поліцейських, що вирішили погратися зі зброєю.