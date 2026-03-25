Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику
Мер публічно перепросив перед військовими за емоційність
фото з відкритих джерел

Садовий зазначив, що Повітряні сили роблять неможливе, захищаючи Львів та інші міста від масованих ударів

Мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Садового у соцмережі.

Садовий зазначив, що його слова про роботу протиповітряної оборони були «надто емоційними та некоректними» в умовах повномасштабної війни.

«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику фото 1

Конфлікт виник після того, як мер розкритикував роботу засобів перехоплення, що викликало жорстку відповідь з боку військових, зокрема командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

«Главком» писав, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту. Бровді зауважив, що жодної доби березня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць, однак навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.

«Главком» писав, що кількість постраждалих від ворожої атаки у Львові зросла до 32 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир.

Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Також унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Читайте також:

Теги: Андрій Садовий Львів ракетна атака ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику
«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
Чи анулюють стаж за неоцифровану трудову книжку: Пенсійний фонд дав роз'яснення
Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах
Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
День Служби безпеки України: найбільш знакові спецоперації
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua