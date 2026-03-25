«Реакція була емоційною та некоректною». Садовий перепросив військових за критику

Садовий зазначив, що Повітряні сили роблять неможливе, захищаючи Львів та інші міста від масованих ударів

Мер Львова Андрій Садовий визнав, що його попередні заяви щодо неефективності протиповітряної оборони після атаки на місто були некоректними. Очільник Львова публічно перепросив перед захисниками неба, наголосивши, що його реакція була продиктована емоціями від наслідків обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Андрія Садового у соцмережі.

Садовий зазначив, що його слова про роботу протиповітряної оборони були «надто емоційними та некоректними» в умовах повномасштабної війни.

Конфлікт виник після того, як мер розкритикував роботу засобів перехоплення, що викликало жорстку відповідь з боку військових, зокрема командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді.

«Главком» писав, що командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним Мадяр, жорстко прокоментував закиди мера Львова Андрія Садового про недостатню ефективність протиповітряної оборони. Військовий закликав посадовців не сіяти паніку, а зосередитися на допомозі фронту. Бровді зауважив, що жодної доби березня кількість запущених безпілотників не була меншою за сотню, а бувають дні, коли їхня кількість перевищує 400–500 одиниць, однак навіть у таких умовах військові сили знищують переважну більшість цілей.

«Главком» писав, що кількість постраждалих від ворожої атаки у Львові зросла до 32 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир.

Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Також унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.