Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо

У Артібоніті під час атаки банд загинули щонайменше 70 людей

Кількість жертв різко зросла, тисячі людей залишили домівки після нападу

У регіоні Артібоніт на Гаїті щонайменше 70 людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок масового нападу озброєних банд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

За даними правозахисників, кількість жертв нападу значно перевищує початкові оцінки. Спочатку поліція повідомляла про 16 загиблих і 10 поранених, згодом ці цифри уточнили до 17 загиблих і 19 поранених.

Водночас група «Колективний захист прав людини» заявила про щонайменше 70 загиблих, назвавши інцидент «різаниною». За її даними, близько 30 осіб отримали поранення.

Масове переселення після нападу Правозахисники також повідомили, що внаслідок насильства майже 6000 людей були змушені залишити свої домівки.

У своїй заяві організація розкритикувала місцеву владу, наголосивши на відсутності належного реагування з боку сил безпеки. За їхніми словами, нездатність захистити регіон Артібоніт свідчить про нехтування владою своїми обов’язками.

На пресбрифінгу речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша засудив напад і звернув увагу на різні оцінки кількості жертв. «Цей напад підкреслює серйозність безпекової ситуації, з якою стикається населення Гаїті», – зазначив він. Представник ООН також закликав провести повноцінне розслідування обставин нападу.

Гаїті тривалий час залишається однією з найбільш нестабільних країн регіону через діяльність озброєних угруповань, які контролюють значні території. Регулярні напади банд, викрадення та масові вбивства спричиняють гуманітарну кризу та змушують тисячі людей покидати свої домівки.

