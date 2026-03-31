Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо

Єгор Голівець
Єгор Голівець
У Артібоніті під час атаки банд загинули щонайменше 70 людей
фото: dpa

Кількість жертв різко зросла, тисячі людей залишили домівки після нападу

У регіоні Артібоніт на Гаїті щонайменше 70 людей загинули та десятки отримали поранення внаслідок масового нападу озброєних банд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання DW.

За даними правозахисників, кількість жертв нападу значно перевищує початкові оцінки. Спочатку поліція повідомляла про 16 загиблих і 10 поранених, згодом ці цифри уточнили до 17 загиблих і 19 поранених.

Водночас група «Колективний захист прав людини» заявила про щонайменше 70 загиблих, назвавши інцидент «різаниною». За її даними, близько 30 осіб отримали поранення.

Масове переселення після нападу Правозахисники також повідомили, що внаслідок насильства майже 6000 людей були змушені залишити свої домівки.

У своїй заяві організація розкритикувала місцеву владу, наголосивши на відсутності належного реагування з боку сил безпеки. За їхніми словами, нездатність захистити регіон Артібоніт свідчить про нехтування владою своїми обов’язками.

На пресбрифінгу речник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша засудив напад і звернув увагу на різні оцінки кількості жертв. «Цей напад підкреслює серйозність безпекової ситуації, з якою стикається населення Гаїті», – зазначив він. Представник ООН також закликав провести повноцінне розслідування обставин нападу.

Гаїті тривалий час залишається однією з найбільш нестабільних країн регіону через діяльність озброєних угруповань, які контролюють значні території. Регулярні напади банд, викрадення та масові вбивства спричиняють гуманітарну кризу та змушують тисячі людей покидати свої домівки.

Нагадаємо, що у місті Корк заарештували 40-річного чоловіка у зв’язку зі смертельним ножовим пораненням українця Олександра Жисткого, яке сталося ввечері 16 березня. Напад стався на вулиці Лоуер-Джон-стріт, коли 31-річний українець повертався додому після того, як близько 19:00 відвідав Шендон-стріт неподалік свого помешкання, щоб забрати їжу на винос.

Чоловік, який був заарештований, перебуває під вартою та наразі дає свідчення щодо нападу на українця. За інформацією джерел видання, підозрюваний родом з району Дуглас і з’явився у поліцейському відділку Мейфілд у середу вранці.

Читайте також:

Читайте також

Одесит відкрив стрілянину під час перевірки військових документів
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
26 березня, 09:06
Фігуранту інкриміновано державну зраду
Убивство Парубія. Львівський суд почав розгляд справи
24 березня, 12:23
У місті Корк 16 березня внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
19 березня, 10:59
Прокопчук зможе вийти у разі внесення застави
Підозрюється у вбивстві помічниці: на Миколаївщині обрано запобіжний захід старості села
19 березня, 10:42
Макс Левін зник безвісти 13 березня у Київській області
Чотири роки тому російські окупанти стратили фотожурналіста Макса Левіна
13 березня, 17:43
Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі
На Київщині затримано чоловіка, який замовив кілера для тещі: деталі від поліції
13 березня, 09:26
За висновком експертів, хлопчик помер від закритої черепно-мозкової травми
Прикарпаття: поліція підозрює 18-річну матір у вбивстві семимісячного сина
4 березня, 04:07
В Ірані підтвердили загибель начальника Генштабу ЗС
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
1 березня, 11:26
Прощання з Лембергом відбудеться у вівторок, 3 березня
До Львова повернули останки сина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
28 лютого, 16:54

Молдова відреагувала на проліт «шахеда» у своєму небі: що сказали у МЗС
Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо
США перекинули тисячі десантників на Близький Схід: коли чекати наземної операції
Невідомі дрони залетіли в повітряний простір Естонії: подробиці
Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти
Брокер глави Пентагону намагався заробити на війні з Іраном, але є нюанс

Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
