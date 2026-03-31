Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву

glavcom.ua
За словами заступника Федорова, питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день
фото: Чернігівський обласний ТЦК та СП (ілюстративне)

Оборонне відомство спростувало чутки про те, що 1 квітня починається реформа ТЦК

Останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Водночас Міністерство оборони спростувало ці дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними. Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день. «Реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід», – пояснив Мойсюк.

Чиновник наголосив, що оборонне відомство рухається згідно з наміченим графіком, і незабаром громадськість побачить конкретні напрацювання. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно», – каже він.

Головною метою майбутніх змін у відомстві називають не просто оновлення процедур, а суттєве зміцнення обороноздатності країни. За словами заступника міністра, нові підходи базуватимуться на технологічних рішеннях, які допоможуть посилити Збройні сили України та зробити процес мобілізації максимально зрозумілим для громадян.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Раніше Міністерство оборони України заперечило інформацію про те, що з квітня нібито почнуть надсилати електронні повістки через застосунок «Резерв+».

До слова, останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок. 

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

