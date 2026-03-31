Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву

За словами заступника Федорова, питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день

Оборонне відомство спростувало чутки про те, що 1 квітня починається реформа ТЦК

Останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Водночас Міністерство оборони спростувало ці дані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними. Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях.

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день. «Реформа ТЦК – це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід», – пояснив Мойсюк.

Чиновник наголосив, що оборонне відомство рухається згідно з наміченим графіком, і незабаром громадськість побачить конкретні напрацювання. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно», – каже він.

Головною метою майбутніх змін у відомстві називають не просто оновлення процедур, а суттєве зміцнення обороноздатності країни. За словами заступника міністра, нові підходи базуватимуться на технологічних рішеннях, які допоможуть посилити Збройні сили України та зробити процес мобілізації максимально зрозумілим для громадян.

Нагадаємо, що в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Раніше Міністерство оборони України заперечило інформацію про те, що з квітня нібито почнуть надсилати електронні повістки через застосунок «Резерв+».

До слова, останніми днями вулиці українських міст заполонили рекламні щити із гаслом «Захист України – це жіноча справа». Інформаційна кампанія миттєво спровокувала масштабний резонанс та хвилю обурення в соціальних мережах. Користувачі почали припускати ймовірний початок примусової мобілізації жінок.