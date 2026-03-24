Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на Львів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Садовий розповів про наслідки ворожої атаки на Львів
Пошкоджена будівля у Львові
фото: Андрій Садовий

Кількість постраждалих у Львові зросла до 32 людей

Мер Львова Андрій Садовий повідомив оновлені дані щодо наслідків обстрілу міста після засідання комісії з надзвичайних ситуацій, пише «Главком».

У Галицькому районі суттєвих руйнувань зазнала пам’ятка архітектури національного значення на площі Соборній, 3, де пошкоджено 17 квартир. Також на вулиці Бандери в чотирьох будинках вибито понад два десятки вікон, мешканців шести квартир довелося відселити, частину з них уже розмістили у готелях. Найбільш масштабні пошкодження зафіксовано у Сихівському районі, де постраждали 19 багатоповерхівок. Зокрема, у житловий будинок на проспекті Червоної Калини, де проживає понад 350 людей, зафіксовано два влучання, через що будівля залишилася без світла та газу. Загалом у районі вибито понад 1300 вікон.

Крім житлового сектору, пошкоджень зазнав комунальний транспорт: попередні збитки через вибиті шибки та люки оцінюють у 650 тис. грн. Для допомоги постраждалим мешканцям 25 березня з 09:00 до 18:00 у школі №98 на вулиці Трильовського працюватиме виїзний ЦНАП, де можна буде оформити заявки на допомогу та отримати консультації.

Також за уточненою інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, кількість постраждалих зросла до 32 осіб, проте, на щастя, загиблих немає.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. 

Українське відомство уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. «Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій».

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

