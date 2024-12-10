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Ідентифіковано двох окупантів, які катували в Ізюмі матір українського правоохоронця

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ідентифіковано двох окупантів, які катували в Ізюмі матір українського правоохоронця
Палазнік та Дугін разом із шістьма іншими окупантами катували матір українського правоохоронця у тимчасово окупованому Ізюмі
фото: Управління СБ України в Харківській області, Facebook

У період незаконного увʼязнення через завдані психічні травми жінка намагалася вкоротити собі віку

Двом російським окупантам заочно повідомлено про підозру. Вони викрали та піддавали тортурам матір українського правоохоронця під час окупації Ізюма Харківської області. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що підозрювані – стрілець-помічник гранатометника 1 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 3 стрілецького батальйону 204 полку «ДНР» та командир розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення північно-кавказького округу федеральної служби військ національної гвардії РФ.

За даними слідства, у липні 2022 року в Ізюмі підозрювані разом з іншими окупантами вдерлись до будинку, де проживала жінка – мати діючого українського правоохоронця. Вони її затримали та відвезли до катівні, облаштованої на території залізничної лікарні. 

Бойовик «ДНР» систематично ґвалтував жінку та вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Крім того, він здійснював психологічний тиск на жінку: погрожував вбити, а також повністю роздягнути, прив’язати її на площі, сфотографувати та надіслати фото сину-правоохоронцю.

«Під час проведення одного з допитів окупанти приєднали дроти до ніг потерпілої та увімкнули струм. Потерпіла зазнавала сильного фізичного болю, декілька разів падала на підлогу, але її змушували вставати та повторно завдавали удари струмом. Також окупанти вдягнули жінці кайданки на руки, протигаз на обличчя, підвісили за наручники до стелі та били паском по тілу», – розповіли про злочини окупантів у прокуратурі.

Як повідомили в управлінні СБ України в Харківській області, слідство встановило особи двох окупантів:

  • Микити Палазніка - командира розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення Росгвардії
  • Олександра Дугіна - стрільця-гранатометника 204 полку так званої «ДНР».

За даними слідства, у червні 2022 року Палазнік та Дугін, разом із шістьма іншими рашистами, викрали з власного будинку місцеву мешканку та помістили до катівні, що була спеціально облаштована у приміщенні залізничної лікарні в м. Ізюмі.

Протягом десяти діб російські військові допитували її та піддавали жорстоким тортурам, щоб отримати інформацію про її сина-правоохоронця та його колег. Один із фігурантів – Дугін, погрожував жінці розстрілом, якщо вона розповість про їхні злочинні дії.

У червні 2022 року Палазнік та Дугін, разом із шістьма іншими рашистами, викрали з власного будинку місцеву мешканку та помістили до катівні, що була спеціально облаштована у приміщенні залізничної лікарні в м. Ізюмі
У червні 2022 року Палазнік та Дугін, разом із шістьма іншими рашистами, викрали з власного будинку місцеву мешканку та помістили до катівні, що була спеціально облаштована у приміщенні залізничної лікарні в м. Ізюмі
фото: Управління СБ України в Харківській області

Підозрювані тримали потерпілу у катівні з 1 по 10 липня 2022 року. У період незаконного увʼязнення через завдані психічні травми жінка здійснила спробу самогубства.

Вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук. Ідентифікація всіх окупантів, причетних до вчинення злочину, триває. 

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. Про пише Reuters із посиланням на голову Комісії з розслідування ситуації в Україні Еріка Мозе. Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

Також повідомлялося, що російська влада та військові багато разів застосовували та досі застосовують тортури проти українських військових та цивільних осіб у всіх областях України, які перебувають або побували під російським контролем. Такого висновку дійшла Незалежна міжнародна комісія з розслідування в Україні, доповідь якої представлена Генеральній асамблеї ООН. 

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Теги: окупанти прокурор слідство військові жінка розшук Дугін полон

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