До $25 тис. за підробки: СБУ «накрила» нові схеми ухилення від мобілізації

фото: СБУ

Від фіктивних інвалідностей до втечі через Білорусь: СБУ ліквідувала 8 нових схем для ухилянтів

Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією провела масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організатори оборудок вимагали від клієнтів до $25 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Київській та Рівненській областях правоохоронці викрили мережу, до якої входили два організатори та сім лікарів. Вони безпідставно оформлювали ухилянтів на стаціонарне лікування для подальшого отримання інвалідності 2 та 3 груп.

Схожа схема діяла і на Львівщині, де керівниця медслужби військової частини підробляла висновки ВЛК про непридатність до служби. Разом із посадовицею підозру отримали дев’ять «клієнтів», які скористалися її послугами.

Географія «трансферів» за кордон вражає своєю цинічністю:

  • Бориспільський район: водій комерційного банку під виглядом «відряджень» підвозив чоловіків до кордону.
  • Запоріжжя: контрактник із спільником використовували службове авто для перевезення ухилянтів до південно-західної межі країни.
  • Харківщина: колишній керівник центру реабілітації наркозалежних пропонував маршрут до ЄС через територію Білорусі.
  • На Полтавщині затримали адвокатку, яка «списувала» чоловіків з обліку через особисті зв’язки, та місцевого жителя, який торгував «бронюванням» на підприємствах критичної інфраструктури.
  • Найбільш зухвалий випадок зафіксовано на Закарпатті: там «на гарячому» затримали двох прикордонників, які за хабарі пропускали автомобілі з ухилянтами через блокпости.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри за низкою статей КК України, серед яких:

  • Перешкоджання діяльності ЗСУ;
  • Незаконне переправлення осіб через кордон;
  • Підроблення документів та отримання неправомірної вигоди.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування цих «вікон» на кордоні.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід начальнику слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області у справі про хабар у $110 тис.

Cлідчий суддя ВАКС застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

