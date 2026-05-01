До $25 тис. за підробки: СБУ «накрила» нові схеми ухилення від мобілізації

Від фіктивних інвалідностей до втечі через Білорусь: СБУ ліквідувала 8 нових схем для ухилянтів

Служба безпеки України спільно з ДБР та Національною поліцією провела масштабну спецоперацію, заблокувавши вісім нових каналів нелегального виїзду за кордон та ухилення від мобілізації. Організатори оборудок вимагали від клієнтів до $25 тис. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

У Київській та Рівненській областях правоохоронці викрили мережу, до якої входили два організатори та сім лікарів. Вони безпідставно оформлювали ухилянтів на стаціонарне лікування для подальшого отримання інвалідності 2 та 3 груп.

Схожа схема діяла і на Львівщині, де керівниця медслужби військової частини підробляла висновки ВЛК про непридатність до служби. Разом із посадовицею підозру отримали дев’ять «клієнтів», які скористалися її послугами.

Географія «трансферів» за кордон вражає своєю цинічністю:

Бориспільський район: водій комерційного банку під виглядом «відряджень» підвозив чоловіків до кордону.

Запоріжжя: контрактник із спільником використовували службове авто для перевезення ухилянтів до південно-західної межі країни.

Харківщина: колишній керівник центру реабілітації наркозалежних пропонував маршрут до ЄС через територію Білорусі.

На Полтавщині затримали адвокатку, яка «списувала» чоловіків з обліку через особисті зв’язки, та місцевого жителя, який торгував «бронюванням» на підприємствах критичної інфраструктури.

Найбільш зухвалий випадок зафіксовано на Закарпатті: там «на гарячому» затримали двох прикордонників, які за хабарі пропускали автомобілі з ухилянтами через блокпости.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозри за низкою статей КК України, серед яких:

Перешкоджання діяльності ЗСУ;

Незаконне переправлення осіб через кордон;

Підроблення документів та отримання неправомірної вигоди.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування цих «вікон» на кордоні.

