Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях

Президент провів кадрові ротації в СБУ, змінивши керівників у Києві та кількох областях

Президент України Володимир Зеленський змінив очільників декількох обласних управлінь Служби безпеки. Йдеться про Київську, Херсонську та Харківську області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави.

У Києві та області було звільнено Артема Бондаренка, новим керівником глава держави призначив Артема Борисевича.

Місце Борисевича у Херсонській області зайняв Володимир Ваврух. Тим часом у Харківській області було звільнено Олександра Куця, а на його місце призначено Дениса Лутія.

Нагадаємо, 6 січня президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, що стосуються кадрових змін у вищих ешелонах безпекового сектору. Тоді суттєві зміни відбулися у керівному складі Служби безпеки. Окрім призначення нового тимчасового очільника відомства, переформатовано корпус заступників.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки. Глава держави призначив очільників департаментів, повʼязаних із контррозвідкою.

Так, Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки. До цього він обіймав посаду заступника відповідного департаменту. Тим часом начальником Департаменту військової контррозвідки СБУ став Віктор Заєць.