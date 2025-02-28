Виробник ракет Nasams відкриє компанію в Україні

Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для системи ППО в Україні

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем протиповітряної Nasams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv.

«Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій», – розповів Лі.

Як зазначив президент компаній, йдеться про масове виробництво ракет та можливість створення спільних з Україною підприємств протягом декількох місяців.

«У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там», – каже він.

Як відомо, завод Rheinmetall з виробництва боєприпасів на території України запрацює у 2026 році.

В Україні першим почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планується відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.

Нагадаємо, космічні сили США створюють команду для опрацювання ідеї створення системи ППО «Золотий купол».

Як повідомлялося, російські дрони у жодному разі не несуть меншої небезпеки, аніж ракетний обстріл. Тим паче відпрацьовуючи по російських дронах, сили протиповітряної оборони України на сьогодні не мають можливостей знищувати їх без наслідків.

До слова, уряд Швеції заявив про передачу Україні систем протиповітряної оборони вартістю 1,2 млрд крон (майже $113 млн).