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Нардеп-військовий Рудик заявив про фальсифікацію голосування у Раді

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп-військовий Рудик заявив про фальсифікацію голосування у Раді
Сергій Рудик перебуває у лавах ЗСУ з 2022 року
фото: rudyk.org

Рудик стверджує, що хтось голосував у Раді замість нього

Народний депутат із Черкащини Сергій Рудик, який наразі служить у Збройних силах України, заявив про фальсифікацію результатів голосувань у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Рудика у Facebook.

«Кілька днів тому одне з черкаських видань повідомило, що депутат-мажоритарник Сергій Рудик проголосував за сумнозвісний законопроєкт «про підвищення зарплат для чиновників». Спочатку обурився, але списав на людський фактор. Про яке «голосування» може бути мова. З початку березня 22-го я в ЗСУ. У сесійній залі буваю дуже рідко, переважно, під час військових відпусток. І 11 березня цього року, коли приймали законопроєкт №8222, був точно не в столиці», – заявив Рудик.

Нардеп доручив своїм помічникам перевірити поіменні результати голосувань і з'ясував, що цього дня його голос нібито зафіксували у залі парламенту: 16 разів «за» та 4 рази «утримався». 

Поіменне голосування про проєкт закону про внесення змін до закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців
Поіменне голосування про проєкт закону про внесення змін до закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців
скріншот

«...12 березня, відповідно до офіційних даних на порталі Верховної Ради я був «присутній» на ранковому засіданні. Очевидно, телепортувався прямо з військової частини. Питання дуже серйозне. Мова про фальсифікацію рішень вищого законодавчого органу під час війни. Тому, мовчати і спускати на гальмах не буду», – наголосив нардеп.

Верховна Рада прийняла законопроєкт №8222 про внесення змін до закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців. Законом передбачено запровадження єдиних підходів до оплати праці через класифікацію посад, впровадження системи грейдів та чітке розділення зарплати на фіксовану (не менше 70%) та варіативну (не більше 30%) частини.

Рудик офіційно звернувся до Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо фальсифікації голосувань: «Вимагаю провести детальне службове розслідування і спрямувати матеріали для реєстрації кримінального провадження. Дати доручення працівникам апарату ВР вилучити та передати мені електронну карту. І наостанок, маю про це сказати вголос. Дуже хочу вірити в якийсь космічний збій і вселенську кібератаку проти ВР. І дуже сподіваюся, що таким чином не будуть «збирати голоси» за т. зв. мирні угоди і здачу українських земель».

Звернення Рудика до Стефанчука
Звернення Рудика до Стефанчука
фото: Serhiy Rudyk/Facebook

На цей допис відреагував народний депутат Ігор Фріс. Він припустив, що хтось міг сидіти на місці Рудика і голосувати, не звернувши увагу на те, що в слоті була не його, а картка Рудика.

Нардеп-військовий Рудик заявив про фальсифікацію голосування у Раді фото 1
скріншот

Нагадаємо, що 11 березня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8222 про реформу оплати праці державних службовців на основі класифікації посад. За документ проголосували 259 народних обранців.

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Теги: Верховна Рада депутат політика Руслан Стефанчук Сергій Рудик

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