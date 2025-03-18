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Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Українці за кордоном зможуть стати на військовий облік дистанційно
Міноборони в тижневий строк внесе проєкт відповідної постанови
фото з відкритих джерел

Потенційні призовники обійдуться без візиту до ТРК

Українці призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування територіальних центрів комплектування та проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю керівника Офісу президента України Ірину Верещук.

Інформацію щодо дистанційної постановки на військовий облік Верещук оприлюднила за підсумками міжвідомчої наради щодо питань військового обліку українців за кордоном.

«Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесе проєкт постанови, за яким: громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років)», – зазначила Ірина Верещук.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що українські військовослужбовці зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби.

Також «Главком» писав, що у березні цього року присягу склали перші військовослужбовці за контрактом «18-24». Вони служитимуть у 10-й гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс».

Нагадаємо, у лютому у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість подати заявку на однорічний контракт зі Збройними силами.

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Теги: Офіс президента Ірина Верещук ЗСУ Україна

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