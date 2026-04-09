Кривий Ріг: підліток хакнув поштомати й вкрав посилки на пів мільйона

Наталія Порощук
16-річний підліток отримав підозру
колаж: glavcom.ua (ілюстративний)

Підліток створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати

Правоохоронці у Кривому Розі встановили, що 16-річний підліток, використовуючи навички програмування, зламував поштомати. Завдані збитки оцінюють майже у 500 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.

«Правоохоронці Криворізького районного управління поліції встановили, що неповнолітній, маючи базові знання програмування, здійснював несанкціоноване втручання в роботу поштоматів. Зокрема, він детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, який забезпечує отримання посилок», – йдеться у повідомленні.

Згодом підліток створив програму, що дозволяла обійти стандартний процес оплати. Крім того, розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем. У результаті посилки у додатку відображались як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

27 березня слідчі за погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

До слова, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією України, французькими правоохоронними органами та Європолом викрили розробника однієї з найвідоміших у світі хакерських платформ.

