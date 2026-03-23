Під ковдрою до кордону: на Вінниччині викрито подружжя, яке переправляло ухилянтів

Наталія Порощук
Зловмисникам оголосили про підозру
фото: Національна поліція України

Зловмисники можуть отримати до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Міграційна поліція Вінниччини викрила подружжя, яке заробляло на незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

За даними справи, фігуранти за $6,5 тис. надавали «клієнтам» комплекс послуг. Вони зустрічали їх у заздалегідь узгодженому місці та на власному авто доставляли до прикордонної смуги, оминаючи блокпости. Під час поїздки детально інструктували щодо способу й місця перетину кордону. Щоб не привертати уваги, «пасажирів» маскували – ховали під ковдрою на задньому сидінні автомобіля.

«Затримали подружжя після отримання ними обумовленої суми від військовозобов’язаного, якого з Вінниччини підозрювані доставили в Одеську область, де він у пішому порядку мав перетнути держкордон України з Молдовою поза офіційним пунктом пропуску. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили автомобіль, мобільні телефони та грошові кошти», – йдеться у повідомленні.

Зловмисникам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів на час досудового розслідування. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше прикордонники Могилів-Подільського загону завадили спробі незаконного перетину кордону 44-річним киянином. Чоловік намагався виїхати з України, видаючи свою 80-річну тещу за дружину.

